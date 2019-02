Waarom een eetdagboek helpt als je wilt afvallen Marie-Louise Hoogendoorn

18 februari 2019

15u02

Bron: ad.nl 0 Fit & Gezond Een eetdagboek kan een krachtig hulpmiddel zijn om je eetgewoontes te veranderen. Hoe werkt het? Werkt het überhaupt? Een expert en twee ervaringsdeskundigen vertellen.

Met een eetdagboek hou je bij wat je gedurende de dag allemaal tot je neemt. Volgens een recent artikel van Harvard Medical School kan het een zeer effectieve manier zijn om overtollige kilo’s kwijt te raken of gewoon gezonder te gaan leven. Een belangrijke voorwaarde is wel dat je accuraat en consistent te werk gaat. Je moet precies bijhouden wat je eet, wanneer je het eet en hoeveel je ervan eet.

Daarnaast kun je bijzonderheden vermelden. Stel, je was boos en daarom heb je een doos koekjes opgegeten of je hebt een leuk feestje gehad, waar je vijf glazen wijn gedronken hebt. Willy Gilbert-Peek, schrijver van het Voedings- en Leefstijlboek zegt hierover: “Als het iets is waarvan je denkt: dit heeft invloed op mijn eten, schrijf het dan op. Voeding zit zo in je leven verweven. Als je iets wilt veranderen, moet je ook rekening houden met de invloeden eromheen.’’

Op het moment zelf

Het helpt om je dagboek bij te werken op moment dat je iets gaat eten of net erna, stellen Harvard Medical School en Gilbert-Peek. Dat heeft drie voordelen, volgens Gilbert-Peek. Om te beginnen weet je ’s avonds niet alles meer. Je kunt wel zeggen: het zit in mijn geheugen, maar door de dag heen ben je met zo veel dingen bezig en dan ontglipt het je weer.’’



Het ter plekke opschrijven heeft ook een soort preventief effect. “Ik hoor mensen weleens zeggen: nu ik het moet opschrijven, denk ik wel na voordat ik het in mijn mond stop. Het is niet zo dat je het opschrijft om het dan te laten beoordelen. Het is meer voor jezelf en het monitoren van je eigen eetgedrag.’’



Ten derde kan het bijhouden van je dagboek gedurende de dag helpen om je bewust te worden van je eetpatroon. En hoeveel tijd er tussen eetmomenten zit. “Je hebt mensen die urenlang niets eten en als ze tot rust komen, meteen de kast in duiken. Dat kun je veranderen.’’

Wat heb je eraan?

“Je gaat eigenlijk een dagboek bijhouden om te weten wat je allemaal doet’’, aldus Gilbert-Peek. “Mensen zeggen achteraf: nu pas realiseer ik me wat ik allemaal neem. Er zijn zo veel momenten waarop je onbewust iets in je mond stopt. Als je voor de televisie zit of als je gehaast op weg bent naar je werk. Door het noteren van je acties kun je overzichtelijk zien wat je allemaal eet en wat je eventueel kunt veranderen.’’