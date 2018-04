Waarom een borstmassage goed is voor je gezondheid Goed Gevoel

05 april 2018

08u30 0 Fit & Gezond Wie het woord borstmassage in de mond neemt geeft het haast automatisch een erotische connotatie. Toch zijn er heel wat gezondheidsvoordelen verbonden aan het masseren van je borsten. Wij vertellen je graag welke dat zijn, en hoe jij (of je partner) deze massage kan uitvoeren.

Waarom masseren?

Doorstroming

De meeste vrouwen dragen overdag een bh, maar dat kan de lymfecirculatie verhinderen. Door op het einde van een vermoeiende werkdag je borsten te masseren, kan je die circulatie weer op gang brengen zodat de opgehoopte lymfevloeistof kan wegvloeien en er vers bloed in je borsten komt.

Gevoelige borsten

Heb je last van gevoelige borsten tijdens je maandstonden? Door ze elke avond te masseren trek je de angel eruit. In het begin zullen die aanrakingen minder prettig aanvoelen, maar achteraf zal je in je nopjes zijn.

Bultjes of knobbels voelen

Tijdens een massage kan je uitgebreid en nauwkeurig je borsten controleren op knobbeltjes. Zo merk je de kleinste verandering op en ben je er op tijd bij.

Genot, verzorging

Naast het feit dat er heel wat fysieke voordelen zijn, heb je ook een emotioneel voordeel. Zo kan je echt genieten van een massage en bovendien neemt je stress de benen.

Zo ga je te werk

Vooraleer je begint, haal je beter een massageolie uit de kast. Op die manier loopt de massage gegarandeerd van een leien dakje. Zorg ervoor dat je bh uit is en breng de olie aan op je borsten en oksels.

Leg je hand vervolgens op je borst, zodat je vingertoppen onder je oksel zitten en je duim op je borst ligt. Masseer nu de bovenkant van je borst door kleine pompbewegingen te maken. Ga langzaam naar beneden, naar links en naar rechts en kneed zo beide borsten los. Je kan ook cirkelbewegingen maken met je vingertoppen als je dat wil. Jij bepaalt zelf het tempo en de druk die je uitoefent op je boezem, maar onthoud dat het een leuke en aangename ervaring moet blijven, doe jezelf dus geen pijn.

Steek regelmatig (wekelijks) je handen uit de mouwen en masseer je borsten. Laat achteraf je bh uit, zodat je borsten van hun vrijheid kunnen genieten.