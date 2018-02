Waarom de ene sneller blauwe plekken krijgt dan de ander ND

26 februari 2018

09u56

Bron: Women's Health 0 Fit & Gezond Heb jij ook regelmatig last van blauwe plekken, terwijl jij je niet kan herinneren waar en wanneer je ergens tegenaan bent gelopen? Niet meteen iets om je zorgen over te maken, want sommige mensen zijn er nu eenmaal gevoeliger voor dan anderen. Dermatoloog Neil Sadick uit New York legt uit welke factoren makkelijker voor blauwe plekken zorgen en wat je er kan aan doen.

Een blauwe plek ontstaat door een onderhuidse bloeding, wanneer kleine bloedvaatjes in de huid beschadigd raken en gaan lekken. Het bloed stapelt zich dan op onder de huid, waardoor een gekleurd plekje ontstaat. Na een paar dagen verdwijnt zo'n plek vanzelf. Sommige lichaamsdelen zijn gevoeliger voor blauwe plekken, zoals de schenen, omdat je huid daar dunner is. Maar er zijn nog factoren die ervoor kunnen zorgen dat je sneller last krijgt van gekleurde plekken op de huid.

Wie vaak bloedverdunnende medicijnen neemt, zoals aspirine of ibuprofen, kan sneller te kampen krijgen met bloeduitstortingen onder de huid. Ze maken bloedvaten gevoeliger, waardoor makkelijker blauwe plekken ontstaan. Ook een tekort aan bepaalde vitaminen kan je vatbaarder maken. Te weinig vitamine C en K zorgen hiervoor. Zet voldoende blauwe bessen, kiwi's, aardbeien en boerenkool op het menu, om aan genoeg van die vitaminen te komen. Ben je al wat ouder, dan is het normaal dat we sneller met blauwe plekken kampen. Onze bloedvaatjes raken dan sneller beschadigd, omdat onze huid minder sterk en elastisch wordt.

Toch al een ontsierend plekje te zien? Je kan de zwelling verminderen door er ijs op te leggen. Ook een zalf die vitamine K bevat kan ervoor zorgen dat plek sneller verdwijnt. Heb je heel vaak last van blauwe plekken zonder aanwijsbare oorzaak? Vraag dan raad aan je arts.