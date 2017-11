Waarom de één niet stinkt bij het zweten en de ander wel Redactie

12u07

Bron: svg 0 Joost De Bock Karen Damen volgt een sessie Bikram Yoga samen met Natalia Druyts Fit & Gezond ‘Ik kan gaan lopen en mijn T-shirt daarna bij wijze van spreken terug in de kast leggen alsof hij gewassen is.’ De uitspraak van Karen Damen als jurylid in De Slimste Mens deed Erik Van Looy verrast opkijken. Nochtans stinkt de ene wel degelijk meer dan de andere.

Zweten zorgt vrijwel altijd voor een transpiratiegeur, die meestal relatief neutraal is omdat het vocht rechtstreeks uit onze zweetklieren zelf komt. Het is pas wanneer dat zweet in contact komt met bacteriën op de buitenkant van de huid, dat er een vaak merkbare geur wordt ontwikkeld door de omzetting van zweetvocht en afvalstoffen naar een reeks andere stoffen. Het zijn die stoffen die maken dat iemand in mindere of meerdere mate gaat ‘stinken’.

Het is zo goed als onmogelijk om als persoon met een indringende zweetgeur volledig geurvrij te zweten. Omgekeerd geldt dat ook: mensen die van nature een neutrale zweetgeur produceren, zullen - net zoals Karen Damen - zeer waarschijnlijk nooit echt stinken.

Toch is het mogelijk om je zweetgeur neutraler te maken door te letten op voeding, een goede hygiëne te hebben en voldoende te eten voor het sporten.

Enkele tips voor een minder indringende zweetgeur:

- Hoe minder bacteriën, hoe minder geur. Een goede hygiëne hebben is dus onontbeerlijk.

- Onthaar je oksels, want haartjes zijn een broeihaard van bacteriën.

- Draag dagelijks andere kledij en schoenen.

- Vermijd synthetische stoffen in je kledij. Kies bij voorkeur voor katoen.

- Eet voldoende voor het sporten. Als je dat niet doet, verbrandt je lichaam eiwitten, die ammoniak maken als bijproduct. Dat geeft een heel doordringende transpiratiegeur.

- Ook voeding kan een invloed hebben op je zweetgeur. Knoflook, sterke kruiden en alcohol zijn vaak de boosdoeners voor onfrisse oksels.