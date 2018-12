Waarom de brughouding goed is voor je seksleven en hoe je die juist uitvoert TVM

16 december 2018

16u42 0 Fit & Gezond Er zijn verschillende redenen waarom het goed is om jezelf af en toe in de brughouding te wurmen. De houding die in yogatermen ook wel Setu Bandhasana genoemd wordt, werkt bijvoorbeeld ontspannend en stressverlagend, opent je longen waardoor je extra veel zuurstof opneemt én hij zou ook een positieve invloed op je seksleven hebben.

De brughouding is namelijk een zogenaamde ‘heupopener’ die kan helpen om blokkades in sommige gebieden van het bekken op te heffen en de flexibiliteit van de heupen te verbeteren. Welgekomen, aangezien het heupgewricht bij de meeste mensen overbelast is omdat we veel te veel in dezelfde houding zitten.

Dat een flexibeler heupgewricht goed is voor je seksleven is natuurlijk nogal voor de hand liggend. Maar de brughouding traint daarbovenop ook nog je bekkenbodemspieren en dat levert nogal wat voordelen op in bed. Getrainde bekkenbodemspieren helpen bijvoorbeeld je orgasme heviger te maken. Maximale ontspanning verkleint de kans op pijn bij het inbrengen van een tampon of bij het vrijen. Het bewust aan- en ontspannen van de ‘seksspieren’ vergroot de wrijving bij het vrijen, waardoor de prikkeling voor beiden toeneemt. Bij sommige vrouwen ontvangt de clitoris bij het vrijen meer prikkeling als ze hun ‘seksspieren’ aanspannen.

Wel is het belangrijk om de brughouding juist uit te voeren omdat je anders kwetsuren kan oplopen. Wie nekklachten heeft, voert de oefening sowieso beter niet uit. Tenzij onder begeleiding van een personal coach of kinesist.

Zo voor je de brughouding correct uit

1. Ga op je rug liggen, het liefst op een yogamatje of tapijt. Plaats je voeten zo dicht mogelijk bij het zitvlak. De knieën zijn gebogen.

2. Duw je armen en hielen in de grond en breng je heupen zo ver mogelijk richting het plafond. Let erop dat je voeten recht blijven staan. Je benen wat meer uit elkaar zetten, geeft iets meer steun. Til je borst zoveel mogelijk op richting je kin.

3. Blijf ongeveer een minuut in de houding staan.