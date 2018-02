Waarom boksen je leven verandert (zeker als je vrouw bent) "Boksen draait om techniek en tactiek, niet zozeer om kracht" Nienke van Leverink

05 februari 2018

16u37

Bron: Volkskrant 0 Fit & Gezond Met sport had journalist Nienke van Leverink (30) niks. Tot ze begon met boksen en na verloop van tijd flinke bulten op haar bovenarmen ontdekte. Spieren??

Ik ben liever lui dan moe, neem liever de lift dan de trap en ik ben allergisch voor fietsen. Als kleuter zat ik op ballet, totdat een teleurstellend optreden in theater De Speeldoos in Zaandam mij voorgoed de danslust benam. Als tiener heb ik een paar jaar getennist, maar het viel me toch wel erg zwaar dat ik elke week naar de tennisclub moest fietsen. Tot zover mijn sportcarrière.

Maar als de 30 nadert, voel ik ineens de aandrang 'iets' aan sport te doen. Alles om de ras naderende dood op afstand te houden. Hoe ik erbij kom op boksles te gaan, weet ik niet meer, waarschijnlijk te veel geïnstagramd. In Amsterdam vind ik een boksschool voor vrouwen: BoxingFun. Dat lijkt me wel wat.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN