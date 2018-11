Waarom bijna 1 op de 5 rokers zijn rookverslaving verbergt & tips om voorgoed te stoppen TVM

07 november 2018

09u11 0 Fit & Gezond Rokers – zowel mannen als vrouwen - verbergen vaak hun rookverslaving voor hun omgeving omdat ze niet durven toegeven dat ze herbegonnen zijn na de zoveelste stoppoging. Dat is één van de conclusies van een onderzoek bij 410 Belgische mannen en vrouwen in opdracht van het farmaceutische bedrijf Pfizer naar aanleiding van hun rookstopcampagne ‘Pact For Life’.

Het onderzoek werd gevoerd bij rokers en niet-rokers van 30 jaar en ouder (zowel mannen als vrouwen). Niet zo heel verrassend blijkt dat 3 op de 4 rokers al geprobeerd heeft om te stoppen, maar daar niet in geslaagd is. Opvallender is dat bijna 1 op de 5 rokers zijn rookverslaving verbergt voor zijn omgeving. Hiervoor gebruiken ze verschillende methodes, waarbij pakjes sigaretten verstoppen, parfum aanbrengen, het haar vaker wassen, handschoenen dragen en van kledij wisselen de populairste zijn.

Dokter Jean-Pierre Hoengenaert, huisarts, geeft een voorbeeld. Een patiënt van hem, een gepensioneerd bedrijfsleider, speelt al jaren petanque met zijn vrienden. Door de jaren heen zijn al zijn vrienden gestopt met roken en regelmatig wordt hij een beetje geplaagd omdat hij wel nog rookt. Uiteindelijk gaat hij naar de tabakoloog. Niet omdat hij echt wilt stoppen, maar omdat zijn eergevoel geraakt is. Na enkele weken begint hij terug te roken, in het toilet of in het park waar niemand het kan zien. Nooit meer in de petanquezaal, want zijn vrienden denken immers dat hij gestopt is.

“Rokers blijven vasthouden aan hun gewoonte, dikwijls verborgen voor anderen door in het toilet of tijdens een wandeling met de hond te roken. Dat doen zij om ruzies of gezichtsverlies te vermijden,” vertelt dokter Hoengenaert.

Ook faalangst is een belangrijke factor die rokers aanzet om hun rookverslaving te verbergen. Rokers die hun verslaving proberen te verstoppen voor hun omgeving blijken immers al meerdere rookstoppogingen achter de rug te hebben. Gemiddeld zijn dat er 3,3. “Stoppen met roken is niet vanzelfsprekend. Veelal hebben rokers meerdere stoppogingen nodig vooraleer ze effectief stoppen. Dikwijls wordt gedacht dat een portie wilskracht en voldoende motivatie volstaan om dit in één keer te kunnen, maar dat is de uitzondering op de regel. Mislukking is vaak het resultaat, met schaamte, onbespreekbaar worden van het roken en verborgen roken tot gevolg,” zegt dokter Hoengenaert.

Pact For Life

Nog uit het onderzoek blijkt dat 80% van de niet-rokers al geprobeerd heeft een roker te overtuigen om te stoppen en daar komt meteen de rookstopcampagne van Pfizer ‘Pact For Life’ kijken. Ze willen rokers aanmoedigen om deze maand een pact af te sluiten met iemand uit hun omgeving om minstens voor 30 opeenvolgende dagen niet te roken. Dat is geen toeval, want met een rookstop van 30 dagen heeft een roker namelijk 5 keer meer kans om definitief te stoppen. De andere persoon moedigt de rookstop aan door een tegenprestatie af te spreken zoals bijvoorbeeld de smartphone minder gebruiken of minder alcohol consumeren. Op deze manier ondersteunen ze elkaar.

De slaagkans van zo’n pact blijkt verder het grootst wanneer de steun komt van personen die samenwonen onder hetzelfde dak of die een persoonlijke relatie hebben. “De impact van de omgeving op het rookgedrag kan niet genoeg benadrukt worden,” aldus dokter Hoengenaert. “‘Ik rook niet wanneer mijn vrienden erbij zijn’ en ‘ik stop met roken, want mijn vrouw is ook gestopt’ zijn veelvoorkomende uitspraken. Ook na het stoppen met roken kan herval voorkomen worden door een ondersteunende houding van de omgeving.”



Enkele tips om rookstop vol te houden

Eerst en vooral is het belangrijk om alle spullen die iets met roken te maken hebben, gaande van aanstekers tot asbakken en natuurlijk de sigaretten zelf, weg te doen. Daarnaast is het nuttig om de gedachten te verzetten, door bijvoorbeeld naar een concert of de film te gaan. Let er in ieder geval op dat je naar een plek gaat waar niet gerookt mag worden.

Het is ook aan te raden drinkgewoonten te veranderen, ze maken immers deel uit van de rookgewoonte. Als je bijvoorbeeld gewoonlijk een sigaret opsteekt bij een tas koffie, kies je beter voor een kop thee. Na enkele dagen zijn de smaakpapillen van een ex-roker weer helemaal als nieuw. Motiveer en verwen jezelf met je lievelingsgerechten. De eerste week zonder tabak kan je bijvoorbeeld vieren met diegene waarmee je een pact hebt gesloten.

Nog effectief is beroep doen op ondersteuning van een professionele zorgverlener om een rookstopplan op te stellen. Dat in combinatie met de juiste geneesmiddelen, is bijna 3 keer effectiever dan stoppen met roken zonder hulp.