Waar kun je in het buitenland (niet) veilig kraanwater drinken? TVM

27 juli 2019

17u04 0 Fit & Gezond In België zijn we het gewoon om veilig water uit de kraan te kunnen drinken, maar dat is niet het geval in alle landen. En dat kan tot serieuze ongemakken lijden. Officieel luidt het advies om geen leidingwater in landen met een lage hygiënische standaard te drinken, maar wat zijn die landen dan?

Om het voor iedereen duidelijk te maken richtte het Nederlandse drinkwaterbedrijf Vitens de website ‘Water in het Buitenland’ op. Daarop kun je per land controleren of het water veilig is om te drinken, maar bovendien krijg je er ook extra info over de smaak en de textuur van het water.

Zo schrijven ze bijvoorbeeld dat het kraanwater in Spanje veilig is om te drinken, maar dat het wel een chloorsmaak kan hebben. Veel Spanjaarden gebruiken daarom zelf flessenwater, al is dat in principe dus niet nodig. Hetzelfde advies geven ze voor Frankrijk, Italië en Griekenland. Voor Turkije stellen ze bijvoorbeeld dan weer dat het leidingwater er erg gechloreerd is en dat je dus daarom beter flessenwater drinkt. IJsklontjes en frisdrank die niet uit een flesje komt, vermijd je beter helemaal.

Waarom wordt kraanwater drinken in sommige landen afgeraden en drinken de bewoners het zelf wel?

Ook leggen ze uit waarom het drinken van kraanwater in sommige landen afgeraden wordt terwijl de lokale bewoners het wel gewoon drinken. Dit heeft te maken met de leidingen waar het water doorheen stroomt. Het leidingennet is in het buitenland vaak niet goed onderhouden. Daardoor is het op sommige plekken niet goed schoon. Ook staat er niet altijd genoeg druk op het leidingnet. Daardoor valt het water stil. Als water stilstaat kunnen bacteriën gaan groeien. Mensen die in deze landen wonen zijn hier aan gewend en drinken daarom gewoon uit de kraan. Ons lichaam is hier niet aan gewend. Daardoor krijgen wij last van maag- en darmklachten.

Nog een veelvoorkomende vraag is of je kraanwater mag gebruiken voor het poetsen van je tanden als je er niet van drinkt? Daarop antwoorden ze dat in landen waar het leidingwater onveilig is, je beter ook voor het tandenpoetsen flessenwater gebruikt, of je moet het eerst koken. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld het schoonmaken van lenzen. Als het leidingwater officieel veilig is, maar drinken wordt afgeraden zoals in bijvoorbeeld Bulgarije, kunt u het meestal wel gebruiken om bijvoorbeeld uw tanden te poetsen of mee te koken.

In het algemeen stellen ze dat je vooral moet oppassen in Zuid-Amerika, Azië en Afrika. Er zijn uitzonderingen zoals Japan, maar in China is het bijvoorbeeld helemaal niet veilig om leidingwater te drinken. In Egypte kan het ook, maar wordt alsnog flessenwater aangeraden, in Marokko dan weer helemaal niet.

Meer info: waterinhetbuitenland.nl.

