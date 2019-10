Waar de zon niet schijnt: zonlicht heeft een positief effect op je darmen

Nele Annemans

26 oktober 2019

09u33

Niet alleen aan je huid kan je zien hoe vaak je aan de zon werd blootgesteld, maar ook aan je ontlasting. Dat blijkt alvast uit een nieuwe studie van de University of British Columbia. Zo zou de samenstelling van je darmbacteriën veranderen naargelang je uurtjes zonnebaden.

Voor de studie, die verscheen in het tijdschrift ‘Frontiers in Microbiology’, werden 21 gezonde vrouwen geanalyseerd. 9 onder hen hadden de afgelopen maanden vitamine D-supplementen genomen, de andere 12 niet. Zowel voor die behandeling als erna werden ontlastingsmonsters genomen om hun darmbacteriën te onderzoeken, en werd hun bloed afgenomen om hun vitamine D-waarden te controleren.

Daaruit bleek dat de groep vrouwen die wel een supplement nam, voldoende vitamine D had, terwijl bij de overige 12 een tekort werd vastgesteld. Zij hadden aanzienlijk minder diversiteit en rijkdom aan darmbacteriën dan aan het begin van de studie.

Daarna moesten alle deelnemers 3 sessies van 1 minuut onder de zonnebank doorbrengen en dat in een week tijd. Wat bleek? De blootstelling aan de uv B-stralen in zonlicht stimuleren de productie van vitamine D. Zo werd er een gemiddelde toename van 10% vastgesteld. Maar alleen de groep vrouwen die geen vitamine D-supplement nam, had een verhoogde diversiteit aan darmbacteriën na de blootstelling aan de uv B-stralen van de zonnebank. De verbeteringen waren zo goed, dat hun darmdiversiteit kon vergeleken worden als die van de vrouwen na hun vitamine D-kuur.

“Voorafgaand aan de blootstelling aan van de uv B-stralen hadden de vrouwen die geen supplement namen een minder divers microbioom dan de vrouwen die de supplementen namen. De blootstelling aan de uv B-stralen verhoogde het aantal maar ook de diversiteit van hun darmbacteriën, bij de andere groep veranderde het microbioom niet significant. Daarnaast was een toename van de vitamine D-waarden vastgesteld in het bloed na de blootstelling aan de uv B-stralen”, aldus professor Bruce Vallance.

Van zowel uv B-stralen als vitamine D is geweten dat ze het immuunsysteem beïnvloeden. “Daardoor kunnen zo ook een gunstig effect op je darmbacteriën hebben”, aldus Vallance. “De resultaten kunnen van betekenis zijn voor mensen die uv B-fototherapie ondergaan en het toont dat uv B-licht een beschermende rol kan spelen bij ontstekingsziekten als multiple sclerose en inflammatoire darmziekten.” Blootstelling aan de zon, vitamine D-waarden en je darmbacteriën worden immers gelinkt aan beide ziekten.