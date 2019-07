Vrouwen zijn gemiddeld 9 dagen per jaar minder productief door menstruatie TVM

11 juli 2019

15u06

De invloed van ongesteld zijn op vrouwen en op de samenleving wordt sterk onderschat en er is nauwelijks aandacht voor. Door menstruatie zijn vrouwen namelijk gemiddeld 9 dagen per jaar minder productief op het werk. Dat schrijven onderzoekers van het Radboud Universitair Medisch Centrum (Radboudumc) van Nijmegen in het onlinemagazine BMJ Open.

De onderzoekers stelden dit vast aan de hand van een onlineonderzoek via sociale media, dat voortborduurde op een eerdere inventarisatie. Meer dan 32.000 vrouwen vulden een uitgebreide vragenlijst in. De vrouwen die aangaven dat zij last hadden van hun menstruatie, werd gevraagd hoeveel minder productief zij waren in die periode. Zij vulden bijvoorbeeld in dat ze door hevige buikpijn 50 procent minder werk konden verrichten.

Groot verschil

Ongeveer 1 op de 7 respondenten nam tijdens de menstruatie vrij van werk of school, waarbij bijna 3,5 procent beweerde dit tijdens elke of bijna elke menstruatiecyclus te doen. Het gemiddeld aantal opgenomen ziekteverlofdagen bedroeg iets meer dan één dag per jaar.

Het verbaast gynaecoloog en onderzoeker Bertho Nieboer dat er een groot verschil bestaat tussen het aantal verzuimdagen en het productiviteitsverlies. “Blijkbaar houden vrouwen zichzelf op de been met pijnstillers, en gaan ze gewoon door met werk of school.” De meeste vrouwen melden zich niet ziek, alhoewel ze zich niet goed voelen. En als ze zich al ziek melden, geeft slechts één op de vijf vrouwen bij de werkgever of school de échte reden van afwezigheid op. De rest geeft niks op of verzint iets anders, blijkt uit het onderzoek.

Nieboer constateert dat pijn door menstruatie nog steeds geen ‘gepaste reden’ is voor afwezigheid. Onderzoek zoals dit zou meer aandacht en bekendheid kunnen genereren voor het probleem. “In de afwezigheidscijfers zien bedrijven nauwelijks terug dat vrouwen hier last van hebben, maar in de output zien ze dat wel terug. Los nog van het feit dat de vrouwen zelf hier veel last van hebben. Hopelijk werkt dit onderzoek mee aan de werkemancipatie voor de helft van onze bevolking. Er is werk aan de winkel.”

Nieboer durft te stellen dat als mannen last zouden hebben van menstruatiepijn, er al lang regelingen voor bestonden. “Zij hadden zeker beschikking over rustruimtes, inclusief verse sapjes en Netflix.”

Ongeveer 2 op de 3 respondenten gaf aan dat ze wensten dat ze de optie hadden tijdens hun menstruatie flexibeler te kunnen werken of studeren. “Een voorstander van menstruatieverlof ben ik niet, maar er zouden wel regelingen moeten komen, net zoals die bestaan voor vrouwen die borstvoeding geven.”

Endometriose

In maart van dit jaar toonden dezelfde onderzoekers al aan dat een derde van de vrouwen met menstruatieklachten aangeeft dat de klachten hun dagelijks leven beïnvloeden. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het gerenommeerde The American Journal of Obstetrics & Gynecology.

Endometriose is een chronische aandoening waarbij baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder groeit. Meestal in de onderbuik, op de buitenkant van de eierstokken, de eileiders, in de blaas en darmen. Die endometriumcellen gedragen zich hetzelfde als in de baarmoeder tijdens de menstruatie: ze worden dikker, en gaan bloeden als de menstruatie begint.

Endometriose kan gepaard gaan met ernstige en chronische pijn, soms zo pijnlijk dat vrouwen er van flauwvallen. Sommige vrouwen hebben er totaal geen last van, bij anderen heeft de aandoening zo’n sterke impact dat ze amper nog kunnen wandelen. De oorzaak van de aandoening is nog niet gekend door de wetenschap.

Belgisch onderzoek uit 2008 suggereert dat endometriose ook tot onvruchtbaarheid kan leiden, althans toch bij zo’n 30 à 40 % van de patiënten. Maar vele vrouwen raken wel gewoon zwanger, al dan niet via de natuurlijke weg.

Endometriose treft naar schatting 1 op de 10 vrouwen in hun vruchtbare periode, waaronder ook regisseuse en actrice Lena Dunham. Zij had zowat 10 jaar lang last van de aandoening en vorig jaar onthulde ze in een openhartige bijdrage in Vogue dat ze haar baarmoeder heeft laten verwijderen om van de pijn af te geraken. De meest drastische behandeling tegen de aandoening. Vaak kunnen medicatie die hormonen bevatten of - tijdelijk - zware pijnstillers ook soelaas bieden.