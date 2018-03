Vrouwen zijn gelukkiger met hun lichaam wanneer ze aan ondergewicht lijden Charlotte Dierckx

06 maart 2018

13u10

Bron: Metro UK 0 Fit & Gezond Op sociale media mogen vrouwen dan massaal én zelfverzekerd pronken met hun lichaam onder de hashtag 'Elk lijf een schoon lijf', in het echte leven zijn we gelukkiger met een lichaam zonder cellulitis, striemen of buikje. Sterker nog, vrouwen zouden het gelukkigst zijn met hun lichaam wanneer ze aan ondergewicht lijden, dat blijkt uit recent onderzoek.

Een studie van FitRated, een bedrijf voor fitnesstoestellen, polste bij meer dan 1000 mensen naar hun zelfbeeld en kwam tot de schokkende conclusie dat vrouwen zich het best in hun vel voelen bij een BMI van minder dan 18,5. Wat medisch gezien als ondergewicht geklasseerd wordt. Vrouwen wiens BMI schommelde tussen een gezonde 18,5 en 24,9, beoordeelden hun zelfzekerheid met een magere 3,4 op een schaal van 5. Bij vrouwen met overgewicht en obesitas daalt dat cijfer nog eens drastisch tot respectievelijk 2,8 en 2,1.

Bij mannen zien de cijfers er opmerkelijk positiever uit. Zij voelen zich het meest comfortabel bij een gezond BMI tussen 18,5 en 24,9. Een beetje overgewicht verandert daar overigens niets aan, want ook mannen met een BMI van meer dan 24,9 voelen zich goed in hun vel, en beoordeelden hun zelfzekerheid bijna hetzelfde als vrouwen met een gezond gewicht.

Dat vrouwen gelukkiger zijn met hun lichaam wanneer ze aan ondergewicht lijden, betekent echter niet dat ze ook effectief gelukkiger door het leven gaan. Gezond is een BMI lager dan 18,5 nastreven in ieder geval niet. En voor sommigen is het onrealistische schoonheidsideaal zelfs ronduit gevaarlijk. Zo kunnen er bij (extreem) ondergewicht lichamelijke complicaties optreden als een verzwakt immuunsysteem, onvruchtbaarheid en op jonge leeftijd ook groeiachterstand.

Poll Voor haar: ik voel mij het best in mijn vel en heb meer zelfvertrouwen bij ... een BMI lager dan 18,5 (ondergewicht)

een BMI tussen 18,5 en 24,9 (gezond gewicht)

een BMI hoger dan 24,9 (overgewicht) een BMI lager dan 18,5 (ondergewicht) 36%

een BMI tussen 18,5 en 24,9 (gezond gewicht) 61%

een BMI hoger dan 24,9 (overgewicht) 3%

Poll Voor hem: ik voel mij het best in mijn vel en heb meer zelfvertrouwen bij ... een BMI lager dan 18,5 (ondergewicht)

een BMI tussen 18,5 en 24,9 (gezond gewicht)

een BMI hoger dan 24,9 (overgewicht) een BMI lager dan 18,5 (ondergewicht) 6%

een BMI tussen 18,5 en 24,9 (gezond gewicht) 81%

een BMI hoger dan 24,9 (overgewicht) 13%