Vrouwen verouderen sneller dan mannen: zo weersta je beter aan de tand des tijds NT & VW

26 juni 2019

10u58

Bron: Vitaya 2 Fit & Gezond Vrouwen maken een verouderingsspurt door rond hun vijftigste. Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers van de universiteit van Wenen. Hoe je zelf het heft in handen kan nemen en de klok kan tegenhouden ontdek je hier.

Wellicht is de oorzaak van die plotse mokerslag door de tand des tijds te wijten aan de menopauze en de bijhorende terugval in het oestrogeenniveau. Die daling van het vrouwelijk hormoon zorgt dat er minder collageen, het eiwit dat instaat voor de elasticiteit van onze huid, wordt aangemaakt.

De oorzaken van veroudering

Dat het leven een loterij is, geldt ook op het vlak van huidveroudering. Aan de ene kant van de straat loopt een tachtiger die vlot voor een zestiger kan doorgaan, aan de andere een veertiger wiens huid veel weg heeft van een doorploegd bietenveld. Bij de ene draaide het genetische rad van fortuin de juiste kant op, de andere had gewoon brute pech. Dermatoloog Thomas Maselis: “Of een individu snel of traag veroudert, hangt deels van zijn of haar genen af. Op deze intrinsieke of inwendige factor heb je zelf géén invloed. Je moet het dus stellen met wat je van je vader en moeder geërfd hebt.” Goed nieuws dus voor al wie ouders heeft die op hoge leeftijd nog relatief rimpelvrij zijn, al is er een maar. Je genetische (on)geluk bepaalt immers maar gedeeltelijk hoe jij ouder zal worden. Dokter Maselis: “Goede genen geven je geen vrijgeleide. De extrinsieke of uitwendige huidverouderende factoren spelen een minstens even grote rol. De manier waarop jij leeft, heeft veel meer invloed op je huid én mogelijke verouderingsverschijnselen dan je denkt.”

Vertraag de klok

Hoe je veroudert, heb je dus deels zelf in de hand. Vast staat dat met de leeftijd het uitzicht van je lichaam drastisch verandert. Het gezicht wordt daarbij niet ontzien. Zodra de tekenen van veroudering zichtbaar zijn, kan je de klok nog maar moeilijk terugdraaien. Voorkomen kan je dus niet, maar vertragen en camoufleren gelukkig wel. Thomas Maselis: “En nog een algemene tip: begin vroeg genoeg te smeren! Voor een prille twintiger lijken rimpels en pigmentvlekken misschien verre toekomstmuziek, maar je gedrag op jeugdige leeftijd kan je later duur komen te staan. Bescherm je steeds voldoende tegen de zon en zoek op tijd de schaduw op. Let er ook op dat je je gezicht altijd voldoende hydrateert.”

De grootste boosdoeners

Een eerste fenomeen van veroudering is het slapper worden van de huid. Met het ouder worden zal de huid sowieso een deel van haar elasticiteit verliezen, daar kunnen we niet omheen. Hoe snel dat gaat, hangt af van je eigen gedrag. Elastine, de vezel die onze huid zo elastisch maakt, is immers enorm gevoelig voor uv-licht. Volgens Thomas Maselis kan je onze huid vergelijken met een stuk rubber. “Wie een elastiek in het zonlicht laat liggen, zal merken dat die na een zomer barst en breekt. Als dezelfde band op een donkere plek bewaard wordt, zal hij jaren later nog intact zijn. Dat illustreert perfect welk verregaand effect ultraviolet licht heeft. In onze huid zullen de vezels wel gedeeltelijk recupereren, maar zoals voorheen worden ze nooit meer.”

“Het tweede teken van veroudering, een dunner wordende huid, hangt samen met het eerste. Naast elastinevezels bevat onze huid namelijk ook fibrine en collageenvezels. Die geven stevigheid. Met de jaren worden ze dunner, waardoor onze huid sneller scheurtjes of rimpels gaat vertonen en een pak transparanter wordt. Eveneens verdwijnt het onderhuidse vet met de jaren. Daardoor gaat je gezicht vermageren én verouderen.”

Wat doe je eraan? Voorkomen is beter dan genezen! Bescherm je huid daarom voldoende en kies de juiste producten. Hydrateer voldoende en pas je verzorging aan je noden aan. Mist je gezicht stevigheid? Ga dan voor crèmes die de huid voller en steviger maken.