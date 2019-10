Vrouwen met onregelmatige menstruatiecyclus lopen hoger risico om vroegtijdig te overlijden Nele Annemans

20 oktober 2019

18u22

Bron: Daily Mail 0 Fit & Gezond In tegenstelling tot erectiestoornissen is er nog altijd maar weinig onderzoek gedaan naar menstruatieproblemen. Toch kan een afwijkende cyclus heel wat nare gevolgen hebben voor je gezondheid. Zo blijkt uit een nieuw onderzoek van de Harvard University dat vrouwen met een onregelmatige menstruatiecyclus een hoger risico lopen op vroegtijdig overlijden.

Voor het onderzoek werden meer dan 93.775 vrouwen van verschillende leeftijden gedurende twee decennia bestudeerd. De vrouwen moesten de geschiedenis van hun menstruatiecyclus bijhouden, met vermelding van de gemiddelde duur en regelmaat. De vrouwen kenden geen geschiedenis van kanker, diabetes of hart- en vaatziekten aan de start van het project. De onderzoekers keken naar relevante sterfterisico’s zoals BMI, ras of etniciteit, lichamelijke activiteit en levensstijlfactoren.

Ter opfrissing: de gemiddelde menstruatiecyclus duurt 28 dagen en de meeste vrouwen menstrueren ongeveer 5 dagen, al zit daar wel behoorlijk wat variatie op. Enkele dagen verschil vormt geen probleem, maar grote afwijkingen blijken wel een grote invloed te hebben op je gezondheid.

Zo stierven de follow-up 1.679 vrouwen, van wie 828 aan kanker en 166 aan hart- en vaatziekten. Abnormale menstruatiecyclussen, zoals een onregelmatige cyclus of een te lange, werden gelinkt aan een grotere kans op vroegtijdig overlijden. Zo hadden vrouwen bij wie de cyclus altijd onregelmatig was tussen de leeftijd van 18 en 22 jaar 34% meer kans om te sterven gedurende het verloop van het onderzoek dan vrouwen die een regelmatige cyclus rapporteerden.

Vrouwen die tussen de leeftijd van 14 en 17 een onregelmatige menstruatie hadden, liepen 21% meer risico op een vroege dood. Een vergelijkbaar patroon werd opgemerkt bij vrouwen met een onregelmatige cyclus tussen de leeftijd van 28 en 48 jaar.

Vrouwen met een cyclusduur van 32 à 39 liepen 23% meer kans om vroegtijdig te overlijden door kanker en cardiovasculaire ziektes. Duurde de cyclus meer dan 40 dagen, dan steeg dat risico tot 28%.

“Een onregelmatige menstruatiecyclus kan dus wijzen op een onderliggend gezondheidsprobleem”, aldus dokter Hugh Taylor, vice-president van de American Society for Reproductive Medicine. “Maar vrouwen moeten zich niet meteen zorgen te maken. Patiënten die er last van hebben, moeten proberen een gezond mogelijke levensstijl na te streven en alert te zijn op veranderingen in hun gezondheidstoestand. Zo kunnen al veel problemen vermeden worden.”

De oorzaken van een onregelmatige cyclus kunnen erg verschillen. Endometriose, bekkenontsteking of schildklierproblemen zijn er maar enkele van. Het polycystisch ovariumsyndroom (PCOS), waarvan gedacht wordt dat het een op de vijf vrouwen treft, is een van de meest gekende en bestudeerde. En van PCOS is geweten dat het veroorzaakt kan worden door insulineresistentie, een risicofactor voor type 2 diabetes en hartaandoeningen. Het is dus niet zo vreemd om dat er ook een verband is met vroegtijdig overlijden. Of het verband causaal is, is daarentegen niet bekend.

De meest voorkomende oorzaken van een onregelmatige cyclus:

- stress

- levensstijlfactoren zoals gewichtstoename of -verlies

- zwangerschap

- puberteit

- anticonceptie

- baarmoederpoliepen

- endometriose

- eileiderontsteking

- PCOS

- vervroegde menopauze

- baarmoederhalskanker

- medicatie zoals steroïden of bloedverdunners

- medische aandoeningen zoals bloedstoornissen, een onder- of overactieve schildklier, aandoeningen aan de hypofyse

- complicaties als gevolg van zwangerschap, inclusief een miskraam of buitenbaarmoederlijke zwangerschap

Wanneer raadpleeg je het best je arts?

Je hoeft niet meteen medisch advies in te winnen als je al heel je leven een onregelmatige menstruatie hebt gehad of als je nog in de puberteit zit. Het is daarentegen wel aan te raden om naar je huisarts te gaan als:

- je menstruatie plots onregelmatig geworden is en je nog jonger bent dan 45 jaar;

- je je regels vaker hebt dan om de 21 dagen of minder dan elke 35 dagen;

- je regels langer duren dan 7 dagen;

- je een onregelmatige cyclus hebt en je worstelt om zwanger te raken.