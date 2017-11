Vrouwen met een spiraaltje mogelijk kleinere kans op baarmoederhalskanker ND

Vrouwen die een spiraaltje als anticonceptiemethode gebruiken, lopen mogelijk een lager risico op baarmoederhalskanker. Zo'n spiraal zou volgens wetenschappers een immuunrespons veroorzaken die HPV-infecties te lijf gaat.

Onderzoekers vergeleken data van 16 eerder gepubliceerde studies met een totaal van 4.945 vrouwen met baarmoederhalskanker en 7.537 vrouwen die het niet hadden. Zo kwamen ze erachter dat vrouwen met een spiraal als anticonceptiemethode een 36% lagere kans hebben op het krijgen van baarmoederhalskanker.

Immuunrespons

"We kunnen tot nu toe enkel maar een hypothese verwoorden die verklaart waarom het risico afneemt," legt hoofdonderzoeker Victoria Cortesis van de University of Southern California in Los Angeles uit. Mogelijk wekt een spiraal een bepaalde immuunrespons op, die helpt bij het bestrijden van het humaan papillomavirus (HPV). HPV is het virus dat onder meer baarmoederhalskanker veroorzaakt, naast andere vormen van kanker. Het virus is erg besmettelijk en naar schatting komt tot 80 procent van de seksueel actieve mannen en vrouwen op een moment in zijn of haar leven een of meerdere keren in aanraking met een HPV, zoals je al kon lezen in dit artikel met veelgestelde vragen over het virus.

Zou ik een spiraal aanraden, enkel en alleen om baarmoederhalskanker te voorkomen? Waarschijnlijk niet. gynaecoloog Dr. Jeffrey Peipert

Beperkingen van de studie

Het hoofddoel van deze studie was niet specifiek te weten komen of een spiraal het risico op kanker verkleint, maar de bevindingen kwamen door dit onderzoek wel aan de oppervlakte. Om meer sluitende conclusies te kunnen trekken zijn meer data nodig, alsook meer details over het type spiraal dat de vrouwen gebruikten, hoelang ze dit type anticonceptie al hadden en hoe oud ze waren. Ook werd de analyse uitgevoerd nog voor een HPV-vaccin beschikbaar was. Net daarom kunnen deze onderzoeksresultaten nuttig zijn voor vrouwen ouder dan 30 die nooit gevaccineerd werden tegen HPV. "Zou ik een spiraal aanraden, enkel en alleen om baarmoederhalskanker te voorkomen? Waarschijnlijk niet," becommentarieert gynaecoloog Dr. Jeffrey Peipert aan The Huffington Post de onderzoeksresultaten. "Daar zou ik een vaccin voor aanraden. Maar het kan wel een extra voordeel opleveren, en verder onderzoek rond dit thema lijkt me erg nuttig."