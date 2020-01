Vrouwen komen gemiddeld 8,8 kg aan door zwangerschap

21 januari 2020

Willen of niet, de meeste vrouwen die een kind op de wereld zetten, zien een ander lichaam in de spiegel na de bevalling. Veel dingen veranderen en ook het getal op de weegschaal gaat vaak de hoogte in. Maar hoeveel komen mama's nu gemiddeld aan tegenover vrouwen die kinderloos bleven? Dat onderzochten enkele wetenschappers van de universiteit van Cambridge.

Zij ontdekten dat mama’s gemiddeld 8,8 kg aankomen over een periode van 5 à 6 jaar. Dat is 1,3 kg meer dan vrouwen die zonder kinderen door het leven gaan. Zij kwamen immers gemiddeld 7,5 kg aan over dezelfde tijdspanne.

Om tot die resultaten te komen bestudeerden de experts van de universiteit van Cambridge tientallen eerdere onderzoeken waarbij het gewicht van vrouwen tussen de leeftijd van 15 en 35 jaar werd gevolgd.

De onderzoekers verklaren de gewichtstoename aan de levensstijlveranderingen die gepaard gaan met het ouderschap. Volgens hen zullen uitgeputte ouders immers minder snel aan het sporten slaan en zich makkelijker laten verleiden door ongezonde maaltijden.

Uit de analyse bleek ook dat het vinden van een job en een opleiding volgen aan de universiteit 2 andere levensgebeurtenissen zijn die leiden tot een opmerkelijke gewichtstoename. Er werd ook gekeken of mannen hun gewicht op de weegschaal de hoogte zien ingaan zodra ze vader worden, maar zij bleven gespaard van extra kilootjes.

“De BMI-toename door het moederschap is een aanvulling op de alarmerende stijging van het BMI bij jonge vrouwen. Er moet dus nog meer ingezet worden op obesitaspreventie, inclusief bij mama’s in spe”, besluiten de onderzoekers.