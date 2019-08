Vrouwen in Zwitserland leven het langst, maar hoe doen de Belgen het? Nele Annemans

26 augustus 2019

15u56

Bron: Daily Mail 1 Fit & Gezond Zwitserse vrouwen leven het langst. Dat blijkt uit een nieuwe studie waarbij de levensverwachting van de bevolking uit 15 grote landen werd onderzocht. Als man leef je dan weer het langst in Australië.

Voor de studie werden de gegevens van 15 landen uit Europa, Noord-Amerika en Azië, waaronder Noorwegen, Japan, Spanje, Denemarken, met de hoogste levensverwachtingen onderzocht.

Vrouwen uit Zwitserland worden gemiddeld 79,03 jaar. Daarmee leven ze het langst ter wereld. De wetenschappers van de Universiteit van Pennsylvania onthulden ook dat je als man het oudst wordt in Australië, met een gemiddelde levensverwachting van 74,1 jaar.

De Belgen scoren een pak lager. Bij ons worden vrouwen gemiddeld 74,74 jaar, wat goed is voor een 11de plek. Mannen haalden de 10de plaats in de lijst en sterven gemiddeld op 68,84 jaar.

Australische vrouwen prijken met een gemiddelde levensverwachting van 78,8 jaar op de tweede plek, Noorse op plaats 3 met gemiddeld 78,6 jaar. Mannen uit Zweden en Zwitserland volgen Australië op de voet en met respectievelijk 74,02 jaar en 73,7 jaar.

Mannen uit het zonnige Portugal leven dan weer het minst lang. Zij worden gemiddeld 64,77 jaar. “Vooral simpele dingen als voldoende en gezond eten én weinig conflicten spelen een rol als het gaat over de levensverwachting. Australië is bijvoorbeeld zo’n land dat al heel lang een heel hoge levensstandaard kent”, vertelt dokter Collin Payne, co-auteur van de studie.

Wat deze studie anders maakt dan andere naar de levensverwachting van mensen, is dat ze ook de sterftecijfers van 50, 60 of 70 jaar geleden opnamen. Daarom scoren Franse mannen bijvoorbeeld minder goed omdat er tijdens de Tweede Wereldoorlog heel wat van hen sneuvelden en scoort ook Japan lager op ranking omdat daar veel mensen stierven in de jaren 30, 40 en 50.

