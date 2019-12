Vrouwen geven gemiddeld € 5.780 in hun leven uit aan menstruatieproducten Nele Annemans

Anticonceptie, tampons, maandverbanden ... Vrouwen geven er letterlijk een fortuin aan uit in hun leven. Dat blijkt ook uit een nieuwe studie van onderzoeksbureau OnePoll. Zo zou een vrouw maar liefst 6.360 dollar, omgerekend, zo'n 5.780 euro besteden aan niet-herbruikbare menstruatieproducten.

Voor de studie werd van 2.000 vrouwen tussen de leeftijd van 18 en 55 jaar een enquête afgenomen. Uit die resultaten kwam naar voren dat de gemiddelde vrouw 13,25 dollar, omgerekend zo’n 12 euro per maand uitgeeft aan niet-herbruikbare menstruatieproducten. Dat komt neer op 6.360 dollar ofwel zo’n 5.780 euro in het voorplantingsleven van een vrouw.

60% van de vrouwen gaf ook aan dat ze rekening moesten houden met die kosten in hun maandelijkse budget en 79% zei zelfs andere dingen op te geven om die producten te kunnen betalen. De meerderheid van de deelnemers was ook van mening dat de overheid gratis menstruatieproducten zou moeten voorzien. In Schotland zijn die producten bijvoorbeeld al gratis voor studenten.

€ 19.800 aan je vagina

Uit eerder onderzoek bleek ook al dat het heel wat geld kost om een vrouw te zijn. Zou zou je gemiddeld tussen de 20 en 30 jaar maar liefst € 19.800 uitgeven aan je vagina. In die prijs zitten zowel anticonceptie, tampons en maandverband, geneesmiddelen om de pijn te verlichten, bekkenonderzoek en uitstrijkjes, condooms, zalfjes tegen de jeuk en behandelingen voor urineweginfecties.

Tot vorig jaar werden menstruatieproducten in ons land ook nog als luxeproduct beschouwd, wat betekent dat er een belasting van 21% op geheven werd. Die tampontaks is nu afgeschaft en sinds 2018 vallen tampons en co onder het lage btw-tarief van 6%.

Milieuvriendelijke alternatieven

Sinds enkele jaren bestaan er ook heel wat milieuvriendelijke alternatieven op de markt die uiteindelijk ook je portemonnee beter gezind maken. Duurzaam materiaal vraagt weliswaar een startinvestering, maar dat bedrag verdien je al snel terug.

En er is voor ieder wat wils. Vrouwen die zweren bij maandverband en de overstap willen maken naar duurzaam materiaal, kunnen bijvoorbeeld kiezen voor wasbare maandverbanden. Tampongebruikers kunnen dan weer overstappen naar de menstruatiecup: een siliconen kuipje dat het bloed opvangt. Van de milieuvriendelijke alternatieven gaan zij bij ons het vaakst over de toonbank en ze bestaan in tal van uitvoeringen. Sommige vrouwen zweren ook bij menstruatiesponsjes uit natuurlijk materiaal. Die gebruik je zoals een tampon, met als grote verschil dat je ze uitwast en opnieuw gebruikt.