Vrouwen die slapen met licht komen makkelijker aan en hebben meer kans op obesitas

11 juni 2019

14u06

Vrouwen die met licht of de televisie aan slapen, zien 5 jaar later gemiddeld 5 kilogram meer op de weegschaal prijken. Dat blijkt uit een nieuwe studie die gisteren verscheen in het medische tijdschrift JAMA Internal Medicine.

Voor het onderzoek werden de gegevens van 43.722 Amerikaanse vrouwen tussen de 35 tot 74 jaar geanalyseerd. De gegevens bevatten informatie over hun slaapgewoontes en over hun BMI. Zo moesten de vrouwen aangeven of ze sliepen zonder licht, met een klein nachtlampje in de kamer, met licht van buiten de kamer of met licht of een televisie in de kamer.

Vrouwen die met meer dan een type licht sliepen, behoorden tot de categorie met het hoogste blootstellingsniveau. Degenen die met een masker of zonder licht sliepen, tot het laagste. Daarna werd tijdens een periode van 5 jaar gekeken naar hun gewicht en risico op obesitas.

Wat bleek? Vrouwen die sliepen in een kamer met licht of een televisie, kwamen gemiddeld 5 kilogram of meer aan, zagen een stijging 10% in hun BMI en hadden een hoger risico op overgewicht (BMI tussen 25 en 29,9) en obesitas (BMI boven de 30) dan vrouwen die niet werden blootgesteld aan licht. En hoe meer licht er in de kamer was, hoe sterker het verband.

Meer precies hadden vrouwen die met licht sliepen 17% kans om 5 kilogram aan te komen in de komende 5 jaar. Daarnaast hadden ze 22% meer kans op overgewicht en 33% op obesitas.

Al had de studie wel enkele beperkingen. Zo kon er alleen een relatie worden aangetoond, maar geen causaal verband. Het is dus niet duidelijk of de extra kilootjes wel degelijk het gevolg zijn van slapen met licht. Bovendien moesten de vrouwen zelf aangeven of ze met licht sliepen of niet en ze werden ook niet gevraagd waarom ze de lichten aanhielden.

Toch komen de onderzoeksresultaten wel overeen met een andere studie uit 2016 die aantoonde dat mensen die slapen met licht over een periode van 10 jaar een stijging van 10% zagen in hun BMI.