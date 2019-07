Vroeggeborenen gaan vaker alleen door het leven Willem Schoonen

16 juli 2019

08u33

Vroeggeborenen hebben in hun volwassen leven een aanzienlijk lagere kans om een (seksuele) partner te vinden en kinderen te krijgen.

Dat blijkt uit een studie van de universiteit van Warwick, Groot-Brittannië, die is gepubliceerd in het vakblad JAMA. De onderzoekers halen die conclusie niet uit een eigen meting, maar uit een analyse van alle onderzoeken die ze konden vinden naar het sociale leven van vroeggeborenen.

Grotere kans op handicaps

Kinderen die niet de volle 37 weken doorbrengen in de baarmoeder, hebben in de regel een wat lager geboortegewicht en een wat grotere kans op handicaps, cognitieve problemen en leermoeilijkheden. Daar is veel onderzoek naar gedaan. Minder bekend is of vroeggeborenen in het algemeen ook problemen ondervinden met de opbouw van hun sociale leven.

De Britse onderzoekers vonden in de literatuur welgeteld 21 studies waarin was gekeken naar de invloed van vroeggeboorte op het latere liefdesleven en het ouderschap. Het betrof studies uit 21 landen met deelname van in totaal meer dan 4 miljoen volwassenen.

Oorzakelijk verband

De vroeggeborenen onder hen bleken 28% minder kans te hebben op het vinden van een liefdesrelatie dan voldragen soortgenoten. En de kans om zelf ouder te worden bleek 22% lager. Het effect bleek bovendien sterker naarmate de zwangerschap korter had geduurd. Voor extreem vroeggeborenen – 28 weken of minder – was de kans op een liefdesrelatie nog lager.

De onderzoekers zijn ervan overtuigd dat het om een oorzakelijk verband gaat. Dat heeft niet te maken met handicaps of medische problemen, zeggen ze, maar met het feit dat vroeggeborenen vaak wat meer verlegen zijn en sociaal terughoudend. Dat zou het voor hen moeilijker maken relaties aan te gaan.

Kwaliteit

Het goede nieuws is dat de relaties die ze wel aangaan net zo goed zijn als die van anderen; geboortemoment of - gewicht heeft geen invloed op de kwaliteit van de relatie. Maar het vinden van de liefde blijkt voor vroeggeborenen lastiger.

Opvoeders, verzorgers en opleiders moeten extra aandacht besteden aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en activiteiten van kinderen die daarin wat meer terughoudend zijn, concluderen de onderzoekers, want relaties hebben een grote – positieve – invloed op welzijn en gezondheid.