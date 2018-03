Vrieskou als nieuwste beautybehandeling: "Ideaal voor strakkere huid, maar niet voor iedereen" Kristel Maurien

11 maart 2018

11u32 0 Fit & Gezond Cryotherapie is in al zijn vormen aan een revival bezig. Nieuw zijn therapieën op basis van ijskoude niet echt, al is het opvallend dat ze nu steeds vaker toegepast worden in wellness- en schoonheidsinstituten. Maar heeft je huid daar wel wat aan? " Iedere temperatuurvariatie heeft een zeker effect op de huid", aldus cosmeticawetenschapper René Nagels.

Topsporters zijn al langer vertrouwd met ijskoude behandelingen om hun lichaam te laten recupereren na een zware wedstrijd of om te herstellen van een blessure. Hippocrates beschreef zelfs al 400 jaar voor Christus de pijnverzachtende eigenschappen van ijskoude. En de kans is groot dat je ooit in je leven al eens een wratje hebt laten bevriezen met vloeibare stikstof.

Betere bloedcirculatie

Maar cryotherapieën zijn er dus niet alleen voor medische toepassingen. Het kan ook toegepast worden als schoonheidsbehandeling om je huid een boost te geven.

