Vraag aan dermatoloog: waarom heb ik meer last van blauwe plekken dan anderen? Nele Annemans

18 januari 2019

10u09

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Ook de indruk dat jij vaker last hebt van blauwe plekken dan anderen? Wij vroegen aan een specialist wat de oorzaken kunnen zijn.

Professor Jan Gutermuth, diensthoofd Dermatologie aan het UZ Brussel: “Een blauwe plek is een bloeduitstorting als gevolg van gescheurde bloedvaatjes na een stoot of val. De huid kleurt blauw omdat de rode bloedcellen zich verspreiden in de omgevende huidweefsels. Normaal gezien is er dus ook geen reden tot paniek.”

Dat sommige mensen er meer last van hebben heeft volgens Gutermuth verschillende oorzaken. “Ten eerste heb je de factor leeftijd. Kleine kinderen vertonen vaak blauwe plekken aan hun scheenbenen omdat ze regelmatig vallen. Hebben ze er bijvoorbeeld ook op hun buik, dan moeten we nagaan of er niets meer aan de hand is. Daarnaast komen blauwe plekken vaker voor bij ouderen omdat hun bloedvaten fragieler zijn. Dat komt enerzijds door de leeftijd zelf, maar anderzijds ook door bepaalde medicatie. Patiënten die bijvoorbeeld cortisone moeten nemen, ervaren sneller blauwe plekken omdat die de collageenaanmaak verzwakken en de bloedvaten makkelijker doen openscheuren. Ook medicatie die een invloed heeft op de bloedstolling, zoals aspirine en medicijnen voor het hart, kan sneller blauwe plekken veroorzaken. Natuurlijk duiken blauwe plekken ook bij andere patiënten op. De ene heeft namelijk van nature stabielere bloedvaten dan de andere. Bij mensen met een dunnere huid en weinig vet ontbreekt er ook een buffer, waardoor bloedvaten gemakkelijker scheuren. Daarnaast speelt ook de levensstijl een rol. Zo lopen sommigen beroepsmatig een hoger risico op blauwe plekken dan anderen. Als je echter spontaan blauwe plekken krijgt zonder je te stoten of als ze groter zijn dan anders, kan je het best je arts raadplegen. Die blauwe plekken kunnen dan wijzen op de ontwikkeling van ziektes zoals stollingsstoornissen of leukemie.”

Om blauwe plekken zo veel mogelijk te voorkomen moet je je natuurlijk in de eerste plaats minder stoten. Daarnaast moet je er volgens Gutermuth op toezien dat je voldoende vitamine C opneemt uit groenten en fruit. “Vitamine C bevordert de aanmaak van collageen, waardoor je bloedvaten minder snel scheuren.”