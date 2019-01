Vraag aan de gynaecoloog: kan het kwaad om je pil door te nemen? Nele Annemans

22 januari 2019

13u06

Bron: Metro UK, Goed Gevoel 0 Fit & Gezond De ene vrouw doet het al jaren, volgens de andere is het gevaarlijk. Maar hoelang mag je nu echt je pil doornemen? En moet je af en toe een stopweek inlassen? Uit nieuw onderzoek van de Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare (FSRH) in Groot-Brittannië blijkt dat er geen gezondheidsvoordeel verbonden is aan je pil door te nemen. Wij vroegen wat meer uitleg aan onze deskundige.

“Een klassieke pil werkt volgens een 21/7-systeem: je slikt gedurende 21 dagen elke dag één pil en vervolgens neem je een week niets in”, steekt gynaecologe Ann Mortier van wal. “Je hoeft je geen zorgen te maken als je ervoor kiest om een of meerdere stopweken over te slaan.” Al is er volgens haar wel een nadeel aan verbonden. “Door je pil door te nemen wordt de kans op doorbraakbloedingen of onverwachts bloedverlies groter. Vervelend, want je neemt je pil net door om je maandstonden uit te stellen. Laaggedoseerde pillen kunnen die sneller veroorzaken dan pillen met een hogere dosering oestrogenen. Daarbij komt nog dat iedere vrouw anders is: de ene kan tot vier strips doornemen zonder probleem, de andere maar twee. Maar op hoelang je de pil mag doornemen, staat geen limiet. Hoe langer je ze slikt, hoe groter wel de kans op doorbraakbloedingen is. Als je dan bloed verliest, geef ik het advies een stopweek in te lassen en je pilinname dus zeven dagen te onderbreken. Daarna kan je beginnen met een nieuwe pilstrip.”

Om tegemoet te komen aan het ‘probleem’ van de doorbraakbloedingen, is er sinds twee jaar nieuwe pil op de markt gebracht: Seasonique. “Zoals het woord ‘seizoen’ in de naam aangeeft, is de pil ontwikkeld voor wie geen maandelijkse stopweek wil. Je kan drie strips na elkaar innemen en de kans op doorbraak-bloedingen is kleiner door een andere hormonensamenstelling”, aldus de gynaecologe.