Vraag aan de expert: moet je meer proteïnes eten om af te vallen? Valérie Wauters

18 juli 2019

07u56 6 Fit & Gezond Wie vetmassa wil verliezen zonder aan spieren te moeten inboeten moet meer doen dan enkel en alleen zijn of haar calorie-inname verminderen. Genoeg proteïnes eten is immers net zo belangrijk.

“Wanneer je een vermageringsdieet volgt, is het belangrijk om niet enkel je totale calorie-inname te laten dalen, maar ook te kijken naar welke calorieën je wel nog eet”, zegt diëtiste Lotte Lemoine daarover. “Wanneer je minder calorieën inneemt dan je lichaam nodig heeft, gaat je lichaam op zoek naar een andere energiebron. Zowel je vet- als je spiermassa kunnen een bron vormen aan energie. De voorkeur gaat naar de verbranding van je vet natuurlijk, maar om te zorgen dat je lichaam zo weinig mogelijk spiermassa aanspreekt als energiebron, is het belangrijk om nog steeds voldoende eiwitten te eten. Die eiwitten vormen immers de bouwsteen van je spieren.”

Eiwitten vind je terug in - hoe kan het ook anders - eieren, maar ook in vlees, vis, kaas- en melkproducten. Daarnaast zijn enkele plantaardige bronnen zoals peulvruchten, sojabonen, tofu, quorn, seitan en tempeh ook een belangrijke bron van eiwitten.

“Over het algemeen eet de gemiddelde Belg voldoende, vaak zelfs te veel, eiwitten maar als diëtiste probeer ik altijd in het oog te houden dat dit tijdens het vermageringsproces ook zo blijft zodat de spiermassa zoveel mogelijk blijft behouden”, vult Lemoine aan. Al valt er ook een belangrijke kanttekening te plaatsen bij het eten van die eiwitten. “Het is niet de bedoeling om onbeperkt eiwitten te gaan eten. 1 gram eiwit bevat immers evenveel calorieën als 1 gram koolhydraten. Daarnaast moet je niet alleen focussen op het eten van proteïnes. Voor het behoud en de opbouw van je spiermassa is ook beweging en sport enorm belangrijk.”