Vraag aan de dermatoloog: wordt je haar sneller vettig als je het vaak wast? NA

09 januari 2019

07u49 4 Fit & Gezond Hoewel ‘hoe minder je je haar wast, hoe beter’ meestal het advies is, verkiezen wij toch een extra wasbeurt boven een vettige coupe. Maar wordt je haar daar net niet nog sneller vettig van? Wij vroegen het aan dermatoloog Thomas Maselis.

“Het kan geen kwaad om je haar elke dag te wassen. Vroeger zeiden ze dat je je haar maar één keer per week mocht wassen, maar dat was in de tijd dat er nog alkalische zepen gebruikt werden die je haar konden beschadigen. Met de shampoos die tegenwoordig op de markt zijn, is het absoluut niet erg om je haar elke dag te wassen,” aldus Thomas Maselis.

“Bovendien is het ook een fabeltje dat hoe meer je je haar wast, hoe vettiger het wordt. Alleen mensen met schilfertjes die een antiroosshampoo gebruiken, krijgen er vetter haar door. Die schilfertjes, die aan de haarwortel zitten, werken namelijk als een spons. De huidsmeer die geproduceerd wordt in het haarzakje zal dus geabsorbeerd worden door die spons en dan pas afvloeien van de haren. Als je dan die schilfertjes wegdoet door een antiroosshampoo te gebruiken, glijdt de huidsmeer rechtstreeks over de haren, waardoor je de indruk hebt dat je haar sneller vettig is.”

Al benadrukt hij ook dat het tegelijkertijd zeker niet nodig is om elke dag shampoo te gebruiken. Eén tot drie keer per week is zeker voldoende, en tussendoor kan je het gewoon spoelen met water.’