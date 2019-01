Vraag aan de dermatoloog: drogen lippenbalsems je lippen nog meer uit? Nele Annemans

21 januari 2019

10u04

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond De een zweert bij lippenbalsem om droge lippen te hydrateren op gure winterdagen, de ander beweert dat die je lippen alleen nog maar meer uitdrogen. Maar wat is daar nu echt van aan? Wij vroegen het aan onze deskundige.

“Nee, het klopt niet dat lippenbalsem je lippen nog meer uitdrogen”, steekt dermatoloog Thomas Maselis van Wal. “Lippenbalsems en -crèmes zorgen er wel degelijk voor dat je lippen gehydrateerd blijven en zich kunnen herstellen, op voorwaarde dat je niet overdrijft. Smeer je te veel lippenbalsem, dan zal de huid helemaal week worden en zijn beschermende functie verliezen. Hou je het bij enkele keren per dag, dan is er normaal gezien geen enkel probleem.”

Maar Maselis waarschuwt wel voor allergische reacties. “Als je lippen beginnen te zwellen of jeuken na regelmatig gebruik, dan kan het zijn dat je allergisch geworden bent voor een van de producten die in de lippenbalsem zit. Stop dan onmiddellijk met smeren en raadpleeg je huisarts of dermatoloog. Weet ook dat vooral zuigen op je lippen of met je tong voortdurend je lippen natmaken ervoor zorgen dat je lippen nog meer zullen uitdrogen.”