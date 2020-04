Voortdurend handen wassen: doeltreffend tegen corona, maar ondermijnt dat onze weerstand niet?

Om weerstand te kweken, leven we best niet ‘te proper’, zo wil de volkswijsheid. Rijst de vraag of die ‘social distancing’ en dat tienmaal daags handen wassen ons immuunsysteem op termijn niet verzwakt. “Echt robuust wetenschappelijk onderzoek is daar bij mijn weten nog niet naar verricht”, zegt professor dr. Isabelle Meyts, immunologe verbonden aan de KU Leuven. “Maar bacteriën en virussen stoppen natuurlijk niet aan de voordeur. Onze immuniteit wordt voortdurend aan zoveel kiemen blootgesteld: via de buitenlucht, in de tuin, onze voeding, eventuele huisdieren en ons eigen microbioom - de vele micro-organismen in en op ons eigen lichaam. Deze relatieve isolatie zal dus maar weinig impact hebben.”

Meer allergieën

Op onze weerbaarheid hebben deze enkele ‘propere’ weken, of laat het zelf maanden worden, geen negatieve invloed, verzekert professor dr. Steven Callens. “Het immuunsysteem van volwassenen is al gevormd – de mogelijke ziekteverwekkers zijn al eens gepasseerd.” Anders is het volgens het diensthoofd Infectieziekten van het UZ Gent voor kinderen die jarenlang te weinig aan bacteriën worden blootgesteld. “Zij zijn nog minder beschermd, waardoor we het aantal allergieën zien toenemen.” Een erg jong kind gedurende de twee eerste levensjaren geïsoleerd houden, kan volgens Callens dus wel negatief zijn. “Maar vandaag spelen onze kinderen nog steeds in de tuin, en ook binnenshuis komen ze nog ruimschoots met bacteriën in contact. De koek die op de grond valt en vervolgens nog gewoon wordt gegeten, bevat er nog evenveel als voor deze crisis.”

Snotvallingen en andere infecties

We zullen de komende herfst - daartegen hopelijk weer enigszins in het ‘normale leven’ - dus niet massaal méér met een snotvalling of andere luchtweginfectie rondlopen? “Nee, er zullen dan niet meer, maar ook niet minder infecties zijn”, weet ook professor Didier Ebo, diensthoofd immunologie van het UZA. “Er is werkelijk geen enkele reden om aan te nemen dat het hele huidige hygiëneverhaal iets aan onze weerbaarheid tegen andere boosdoener of de ontwikkeling van infecties zou veranderen. Daarvoor zijn de quarantainemaatregelen echt véél te kort.”