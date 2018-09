Voortaan val je niet alleen af, maar mediteer je ook met Weight Watchers Nele Annemans

25 september 2018

16u27 0 Fit & Gezond Wie ooit al op dieet ging, waagde zich ongetwijfeld al aan Weight Watchers, de afslankmethode met puntensysteem. Maar het Amerikaanse bedrijf wil zich niet meer beperken tot afslanken alleen, het maakte namelijk net bekend dat het zich voortaan wil richten op je totale welzijn, en ja, dat betekent ook een beetje meditatie af en toe.

Gisteren kon je bij ons al lezen dat Weight Watchers voortaan met een afgeslankte naam door het leven gaat, namelijk WW. Maar naast die naamswijziging, komt het bedrijf ook met een heel nieuwe filosofie: het wil zich namelijk op je totale welzijn richten en niet meer louter op het afvallen.

"Ons gewichtsverliesprogramma zal altijd blijven, maar vanaf nu stellen we onze tientallen jaren ervaring op het gebied van gedragsverandering in dienst van een nog grotere missie. We willen namelijk dé wellnesspartner in de wereld worden. Wat je doel ook is - gewichtsverlies, gezonder eten, meer bewegen, een positieve mindset, of dit alles bij elkaar - wij willen je wetenschappelijke oplossingen bieden die passen in jouw leven. Om onze nieuwe missie kracht bij te zetten, veranderden we onze naam van Weight Watchers in WW: een merk dat een vertrouwde klank heeft, maar opnieuw is uitgevonden om iedereen welkom te heten die graag een gezonder leven wil leiden, in plaats van alleen af te vallen. Daarom introduceren we ook een nieuwe slogan: Wellness that Works", aldus CEO Mindy Grossman.

En om slogan en missie kracht bij te zetten, gaan ze ook een partnership aan met de populaire meditatie-app Headspace. Samen zullen ze aangepaste content ontwikkelen voor de WW-leden om hun niet alleen fysiek maar ook mentaal een duwtje in de rug te geven. Daarnaast worden WellnessWins in het leven geroepen. Dat beloningsprogramma geeft leden erkenning en inspireert hen bij elke stap in hun wellnesstraject. Zo kunnen de leden 'Wins' ontvangen voor hun gezonde gewoontes en ze inwisselen voor bepaalde producten en ervaringen.

Tot slot kondigde WW ook aan dat ze vanaf januari 2019 geen kunstmatige zoetstoffen, smaakmakers, kleurstoffen of conserveringsmiddelen meer zullen gebruiken in hun afslankproducten.