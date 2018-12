Voornemens om meer te sporten? Dit heb je écht nodig om thuis te trainen Valérie Wauters

30 december 2018

15u44

Bron: Prima 0 Fit & Gezond Is één van je goede voornemens om in 2019 meer te sporten? Dan ben je hoogstwaarschijnlijk niet alleen. Geen zin om je naar een overbevolkt fitnesscentrum te begeven? Dan zetten wij graag de dingen op een rijtje die je echt nodig hebt om thuis te kunnen sporten.

1. Stepper

Wil je graag een simpele work-out, zonder teveel poespas? Dan is deze stepper jouw ideale partner in crime. Dankzij de weerstandshandgrepen die eraan vastzitten train je met dit toestel zowel je boven- als onderlichaam. Op het schermpje lees je meteen ook af hoeveel calorieën je verbrand hebt.

Domyos, Stepper Twister, € 49 bij Decathlon.

2. Buikspierwiel

Wil je je buikspieren op een efficiënte manier trainen, zonder te investeren in een groot en duur toestel? Dan is dit buikspierwiel vast iets voor jou. Rol jezelf van boven naar beneden en weer terug, en train op deze manier je spieren.

Crivit, buikspierwiel, € 3,99, Lidl.

3. Yogamat

Een yogamat gebruik je niet alleen om yoga op te doen, maar ook voor zowat alle andere sportoefeningen die je thuis uitvoert. Investeren in een mooi en stevig exemplaar is dus zeker geen overbodige luxe.

Manduka, Eko Lite Mat, € 69,96, Zalando.



4. Weerstandsbanden

Weerstandsbanden zijn mogelijk een van de meest veelzijdige dingen die je kan kopen voor je thuistraining. Ze zijn meestal behoorlijk goedkoop, makkelijk op te bergen, aanpasbaar en te gebruiken voor een full-bodywork-out. De banden hebben verschillende sterkten (afhankelijk van de kleur) en kunnen zo naargelang de intensiteit van je training aangepast worden.

Weerstandsbanden, vanaf € 6,95, Streetgains.

5. Kettlebell

Een kettlebell is enorm veelzijdig. Je kan hem niet alleen gebruiken bij het squatten, maar ook om je armen te trainen of om de kernkracht van je lichaam te verbeteren. Bovendien neemt een kettlebell niet veel plaats in, en is hij makkelijk weg te bergen. Voor beginners is het aangeraden om een kettlebell te kopen die niet te zwaar is. Kies bijvoorbeeld voor een exemplaar van 8kg.

Tunturi PE Kettlebell 8kg, € 22,99, Coolblue.

6. Gewichtjes / halters

Geen work-out is compleet zonder het gebruik van gewichtjes. Zelfs wanneer je gewoon gaat wandelen komen ze handig van pas om wat extra calorieën te verbranden. Koop een set met verschillende gewichten, om je volledige lichaam te trainen.

Domyos, halters, vanaf € 5, Decathlon.

7. Springtouw

Springen met een springtouw vonden we als kind allemaal behoorlijk leuk. Waarom er dan niet terug mee beginnen? Bovendien is een sessie touwspringen behoorlijk intensief, waardoor je er nog een stevige portie calorieën mee verbrandt. Dit springtouw van Nike is makkelijk in lengte verstelbaar en heeft een stalen kern, voor een intensieve work-out.

Nike, Fundamental Weighted Rope, € 25.