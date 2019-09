Voorkomen is beter dan genezen: preventieve aanpak scheelt veel nieuwe hartinfarcten Ellen De Visser

03 september 2019

08u30 0 Fit & Gezond Als artsen bij patiënten met een acuut hartinfarct alle kransslagaders nakijken en die preventief met een stent openhouden, scheelt dat na een paar jaar veel nieuwe hartinfarcten. Nu dotteren artsen alleen de dichtgeslibde slagader die het infarct heeft veroorzaakt en houden ze vernauwingen in de andere bloedvaten rondom het hart met medicijnen onder controle.

Internationaal onderzoek in 31 landen wijst uit dat het bestaande medische beleid moet worden heroverwogen. Het onderzoek, zondag gepubliceerd in The New England Journal of Medicine, toont aan dat het aantal nieuwe infarcten bij hartpatiënten door zo’n preventieve aanpak met een derde daalt. “Deze resultaten zijn van groot belang voor de praktijk”, reageert Jan Piek, hoogleraar cardiologie in het Amsterdam UMC, niet bij de studie betrokken.

Een acuut hartinfarct moet meteen behandeld worden. Een van de kransslagaders, die het hart van bloed voorzien, is dan door een stolsel plotseling afgesloten waardoor een deel van het hartweefsel afsterft. Zij worden meteen gedotterd, waarbij een stent, een klein buisje, de afsluiting verhelpt.

De helft van de patiënten heeft ook vernauwingen elders in het bloedvatcircuit rondom het hart, maar die worden ongemoeid gelaten. Cardiologen vrezen dat ze daarmee schade veroorzaken, verduidelijkt Piek. “Omdat ze meer contrastvloeistof moeten gebruiken bijvoorbeeld of omdat ze mogelijk stents plaatsen waar het niet nodig is.” Bovendien was tot nu toe onduidelijk wat de meerwaarde was van de preventieve aanpak: wat scheelde dat aan infarcten en sterfte? Patiënten krijgen nu na de ingreep standaard meerdere medicijnen, waaronder bloedverdunners.

Artsen uit 130 ziekenhuizen in de hele wereld werkten de afgelopen jaren mee aan een onderzoek om een antwoord te vinden op het dilemma van de cardiologen. Ruim 4.000 patiënten werden in twee groepen verdeeld: de ene helft onderging de gangbare procedure, bij de andere helft werd het hele bloedvatcircuit rondom het hart gecontroleerd en eventueel aangepakt. In de drie jaar die volgden, kregen in de eerste groep 160 patiënten een nieuw hartinfarct, in de tweede groep 109 patiënten. Om één nieuw infarct bij een hartpatiënt te voorkomen, moeten 40 patiënten volgens de nieuwe methode worden behandeld.

Sterfgevallen

Voor de sterfte onder patiënten maakt het niet uit welke behandeling ze krijgen, zo wijst de studie uit. Maar als de twee patiëntengroepen over een paar jaar opnieuw worden vergeleken zou dat weleens anders kunnen zijn, verwacht hoogleraar Piek, op basis van de grafieken in de studie. “Door elk nieuw infarct vermindert de functie van de hartkamer. Op de lange termijn kan dat leiden tot meer sterfgevallen.” Nu de sterfte aan acute hartproblemen overal in Europa afvlakt, zou de nieuwe aanpak mogelijk het aantal sterfgevallen onder hartpatiënten verder naar beneden kunnen brengen.