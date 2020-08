Voorkom blessures en verveling: Sven Ornelis waarschuwt voor klassieke wandelvalkuilen

“Vandaag heb ik het over de valkuilen van het wandelen. Letterlijk, maar vooral figuurlijk. Zodat je zonder zorgen de wandelschoenen aan kunt doen en op pad gaan.”

“Laat ik maar met de deur in huis vallen: letterlijke valkuilen moet je sowieso proberen te vermijden. Je wil niet met je neus tegen de vlakte gaan, dus je kunt maar best altijd goed uitkijken als je op pad gaat. Wandelen is sowieso een pak minder risicovol dan fietsen, maar dat wil niet zeggen dat je geen lelijke tuimeling kunt maken. Vooral in het bos moet je toch altijd goed uit blijven kijken, want onder de bladeren kunnen de wortels van bomen verstopt zitten. Meer dan één wandelaar is zo al eens stevig onderuit gegaan. Ook in de stad moet je trouwens altijd goed uitkijken, want ook een losse stoeptegel of trottoirrand kan een flinke spelbreker zijn. Maar het grootste gevaar blijft toch nog altijd verstrooidheid. Wanneer je bijvoorbeeld net als ik geregeld op je smartphone loopt te tokkelen tijdens het wandelen kun je wel eens ergens over struikelen of tegen een zwiepende tak aanlopen. Opgelet dus.”

VALKUIL 1: TE WEINIG TRAINING

“Het klinkt wellicht vanzelfsprekend, maar je kunt echt niet onvoorbereid aan een hele grote wandeltocht beginnen. Je moet toch echt wel een beetje opbouwen. We proberen nu samen een dodentocht te wandelen in drie weken tijd. Voor een geoefende wandelaar is dat natuurlijk het makkelijkste wat er is. Maar voor beginners is dat echt een goede manier om de liefde voor de wandelsport te ontdekken. Zelf heb ik de echte dodentocht nog nooit mee gewandeld, ook al kun je wel stellen dat ik met m’n 100 kilometer per week een zeer goed getrainde wandelaar ben. Ik ben altijd een beetje bang dat zo’n lange wandeltocht toch voor overlast zou kunnen zorgen of kwetsuren, en die wil ik absoluut vermijden, net omdat ik mijn dagelijkse tochtjes zo nodig heb om gezond te blijven, fysiek en in m’n hoofd. Dus liever: doseren en niet overdrijven. En als je toch eens een echt zware, lange wandeling wil maken, start niet zonder een paar weken te trainen!”

VALKUIL 2: HET FOUTE TEMPO

“Wandelen doe je het best in je eigen tempo. Dat is eigenlijk met alle sporten het geval. Je jogt ook het best in je eigen tempo. En als je tennist of pingpong speelt, bokst of een andere sport doet, dan is het ook het leukst om het op te nemen tegen een sparringpartner met min of meer dezelfde capaciteiten als jijzelf. Bij het wandelen is dat dus net zo. Ga je met een wandelbuddy op stap, kies dan het liefst iemand die ongeveer even snel wandelt als jezelf. Laat je vooral niet uit balans brengen en ga niet forceren, want dat verhoogt enkel maar de kans op blessures. Natuurlijk zal je door veel te wandelen meer en meer aankunnen en zelfs een hoger tempo kunnen bereiken. Maar overdrijf daar niet in. Zelf wandel ik met zes kilometer per uur. Ik word dus wel eens voorbijgewandeld, door sportieve jongelingen, maar ook door oudere mensen, door vrouwen die er een steviger tred op nahouden. Prima. Wandelen is geen snelheidswedstrijd.”

Wandelen heeft als bijkomend voordeel dat je dingen kunt doen tussendoor

VALKUIL 3: VERVELING

“Ik hoor wel eens mensen zeggen: ik wandel niet graag, want dat duurt mij te lang, het gaat te traag, en het is mij daarom te saai. Dat moet iedereen natuurlijk voor zichzelf bepalen. Doe je liever een andere sport, die wat intensiever is, en misschien wat minder tijd kost, dan moet je daar vooral voor gaan. Wandelen heeft het voordeel dat vrijwel iedereen er kan aan beginnen, dat je geen duur materiaal nodig hebt en van thuis uit kunt vertrekken. En het helpt echt om af te vallen. Maar het is natuurlijk wel redelijk tijdsintensief omdat het tempo niet ontzettend hoog ligt. Dus moet je gewoon zorgen dat je je niet verveelt tijdens het wandelen. Een goed idee is om niet altijd dezelfde route te wandelen, maar geregeld af te wisselen. Zo ontdek je nieuwe stukken natuur of stad.”

“Wandelen heeft als bijkomend voordeel dat je dingen kunt doen tussendoor. Je kunt telefoontjes afhandelen al wandelend. Je kunt naar de radio luisteren, naar je favoriete artiesten en hun platen, en naar boeiende podcasts. En je kunt samen met andere mensen wandelen, zo kun je nog eens lekker bijkletsen. Wist je dat het zelfs een goed idee is om vergaderingen, maar zelfs moeilijke gesprekken al wandelend te doen? Het geeft je ademruimte, je hoeft de mens met wie je wandelt niet aan te kijken, dat helpt soms om eerlijk en open te zijn. En verder doe ik tijdens het wandelen altijd veel inspiratie op. Je ontdekt nieuwe plekjes in de natuur, of winkeltjes en restaurants in de stad. Ik denk na over het leven en als ik een vraag of idee heb, dan noteer ik die in mijn smartphone. Neen, ik verveel me nooit tijdens het wandelen.”

VALKUIL 4: BLESSURES

“Wandelen is een gezonde sport, en het is gelukkig ook één van de minst belastende die er zijn, samen met onder meer zwemmen. Want in tegenstelling tot bijvoorbeeld joggen of hardlopen, waar de schokken op de ondergrond toch meer invloed hebben op je gewrichten, is wandelen fysiek een ‘veiliger’ sport. Maar toch moet je blijven uitkijken voor overbelasting, want je doet wel telkens dezelfde beweging. Daarom is het zo belangrijk om goede schoenen en sokken te dragen.”

Overbelasting aan de kuiten of de achillespees moet je in de gaten houden. Op tijd rusten is de boodschap!

“Ook om blaren te vermijden, want die kunnen zeker beginnende wandelaars behoorlijk parten spelen. Blaren moet je trouwens altijd goed verzorgen. Probeer ze zolang je niet te veel last hebt heel te laten om infecties te vermijden. Kleef er dan een speciale blarenpleister over. Wanneer de blaar echter te veel last geeft om nog te wandelen, kun je ze doorprikken met een steriele naald. Nadien kun je het vocht uit de blaar prikken. Vervolgens moet je weer een steriel gaasje op de blaren plakken. Wanneer er echter bloed of etter uit de blaar komt, ga je toch beter bij een dokter of EHBO-post langs.”

“Ook overbelasting aan de kuiten of — erger nog — de achillespees moet je in de gaten houden. Op tijd rusten is de boodschap, voor je echt weken of langer uitgeschakeld bent met een blessure!”

DOE MEE AAN DE ‘100 KILOMETER’-CHALLENGE

• Maandag: rustdag

• Dinsdag: 5 km

• Woensdag: 4 km

• Donderdag: 10 km

• Vrijdag: rustdag

• Zaterdag: 12 km

• Zondag: 8 km

Wandelen en vetverbranding

“De meeste experts zijn het er over eens dat je het beste vet verbranden kunt bij een hartslag van ongeveer 60 procent van je maximale hartslag. Meer dan een half uur gestaag wandelen is daarom ideaal. Als je hartslag hoger gaat, ga je eerder koolhydraten verbranden, iets wat bij hardlopen meer het geval is.”

