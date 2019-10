Voor je dertigste in de overgang: An kreeg drie jaar geleden de diagnose vervroegde menopauze Manon Kluten

Bron: Goed Gevoel 2 Fit & Gezond Als vrouw weet je dat je ergens rond je vijftigste in de menopauze komt. Leuk is anders, maar niemand ontkomt eraan. Als het je al overkomt vóór je dertigste en je nog een kinderwens hebt, is dat hard. Ann (30) kan ervan meepraten, want drie jaar geleden hoorde ze dat haar eicellen al op waren.

Ann (30): “Op mijn 26ste waren mijn man Dirk en ik helemaal klaar voor kinderen. Ook lichamelijk. Door op mijn voeding te letten was ik dertig kilo afgevallen, en ik sportte drie keer per week. Maar ik menstrueerde amper en raakte niet zwanger. Mijn huisarts dacht dat dat te maken kon hebben met mijn schildkliermedicatie. Ik heb de ziekte van Graves, waardoor mijn schildklier te snel werkt. Toch was ik ongerust en ging ik naar de huisarts. Ze deed een bloedname om mijn hormoonwaarden te bepalen: mijn FSH-waarden waren veel te hoog, wat kon duiden op vervroegde overgang. Ze verwees me door naar een fertiliteitsspecialist. Na onderzoek belde die specialist me op mijn werk op en kreeg ik botweg te horen dat ik waarschijnlijk nooit kinderen zou krijgen. Onze enige hoop was beginnen aan eiceldonatie in het UZ Brussel, omdat ik al in de overgang was. Ik weet nog dat ik toen naar een collega gelopen ben en heel hard begon te huilen. Al was ik in eerste instantie vooral boos. Ik had zo hard gewerkt om gezond te zijn, en nu dit! Het klopte ook niet met het beeld dat ik van jongs af aan meegekregen had, dat je later gewoon kinderen krijgt. Dat mijn lichaam dat niet kon, daar had ik nog nooit bij stilgestaan.”

“Dirk vond het nieuws ook erg verdrietig, maar had er minder moeite mee dan ik omdat mijn kinderwens groter was dan de zijne. Maar hij bleef altijd achter mij staan. En we kregen weer hoop omdat artsen in Brussel toch ivf wilden proberen. Volgens hen hadden we tien procent kans om een kindje te krijgen. In zes maanden tijd deden we drie pogingen, maar bij geen enkele poging rijpte er een eicel. En bij elke mislukte poging verminderde mijn hoop en werd het traject zwaarder en zwaarder. Een pauze nemen kon niet, omdat mijn hormoonwaarden steeds slechter werden en mijn eicelreserve minder dan 0,01 procent was. Uiteindelijk moest ik opgeven. Ivf zou niet lukken. Mijn laatste sprankje hoop was weg en de grond onder mijn voeten zakte weg. Een oorzaak voor mijn vervroegde menopauze is nooit gevonden. Een van de artsen dacht dat mijn auto-immuunaandoening er misschien voor gezorgd had dat mijn lichaam mijn eigen eicellen aangevallen had. Maar dat valt niet te controleren. En dat is frustrerend, want je begint dan mogelijke oorzaken bij jezelf te zoeken. In navolging van een vriendin ben ik bijvoorbeeld aan een heel gezond dieet begonnen. Ik klampte me na die diagnose aan de kleinste dingen vast, in de hoop dat het de situatie zou veranderen. Maar ik had er geen grip op.”

Rouwproces

“Zeker toen het ivf-traject erop zat, voelde ik me alleen. En vaak niet begrepen. Mijn vriendinnen wisten niet wat het is om ’s nachts twintig keer wakker te worden door vapeurs en natte pyjama’s van het zweet. Of ze zeiden dat ik zeker ooit nog wel kindjes zou krijgen. Maar dat is niet wat ik wilde horen. Zeg liever dat je het supervervelend voor me vindt. En laat merken dat mijn verdriet er mag zijn, dat ik erover mag praten. Want op den duur gaf ik het op om mijn uitleg te doen. Wel was er een vriendin die zag wat het met me deed. Zij zag dat ik echt door een rouwproces heen moest. Vlak na de diagnose had ik het ook moeilijk met mijn gevoel van vrouwelijkheid en seksualiteit. Ik blokkeerde. Mijn man en ik zijn toen één keer bij een seksuologe geweest, maar daarna hebben we goed kunnen praten over wat er met ons gebeurd was. Alleen die rouw, daar had ik het zwaar mee. Omdat ik in het verleden ooit een depressie had, wilde ik voorkomen dat dat opnieuw zou gebeuren. Dus contacteerde ik een psychologe, al voelde ik dat ik me eigenlijk eerder had moeten wapenen tegen de gevoelens die me overspoelden. Van haar kreeg ik erkenning, iets waar ik veel behoefte aan had. En ze ondersteunde me bij mijn rouwproces. Want als er ooit een kindje komt, zal het nooit mijn genen hebben. Ik zal straks nooit kunnen zeggen dat hij of zij op mij lijkt. Of nooit weten of een eventuele ziekte misschien erfelijk is.”

“Inmiddels zit ik in de post-menopauze. De heftige vapeurs zijn over. Nu heb ik vooral last van een veranderd metabolisme en word ik gemakkelijk zwaarder. Ik was al wat onzeker over mijn uiterlijk en heb er nu een buikje bij. Ik voel me een oude vrouw, want heb snel last van droge ogen, vermoeidheid en gewrichtsklachten. Vooral in vingers, polsen en enkels. Die menopauze raakt me ook in mijn vrouwelijkheid. Met vriendinnen grapjes maken over de menstruatie gaat niet meer. En als ik vrouwen erover hoor klagen, denk ik: had ik ze nog maar! Van mijn man vind ik het soms moeilijk te geloven dat hij mij nog op dezelfde manier aantrekkelijk vindt. Hij zegt dat dat zo is, maar de onzekerheid zit diep. Plus het feit dat ik niemand ken die hetzelfde meemaakt, maakt dat ik me soms eenzaam voel.”

Eiceldonatie

“Omdat ik er behoefte aan heb om mijn balans te vinden en mijn depressie weer opspeelt, werk ik even niet en volg ik drie dagen per week therapie. Het feit dat mijn lichaam niet doet wat het moet doen, heeft me kwetsbaar gemaakt. Plus altijd maar doorgaan en proberen om via ivf een kindje te krijgen, maakte het nog zwaarder. Toch hebben mijn man en ik opnieuw hoop. We gaan binnenkort het traject van eiceldonatie in. Daarbij worden acht eicellen van een donor die qua haar-, oog- en huidskleur op mij lijkt en dezelfde bloedgroep en hetzelfde postuur heeft, bevrucht met het sperma van Dirk. Eén bevrucht eitje wordt dan na een hormoonbehandeling bij mij in mijn baarmoeder geplaatst. De slaagkans is vijftig procent per terugplaatsing. Best hoog, dus! Voor mij betekent dat een nieuw perspectief. Het onderwerp kinderen is anderhalf jaar onbesproken gebleven, omdat het te zwaar was. Nu durven we opnieuw te hopen.”

“Meestal wordt er geen oorzaak gevonden”

Ongeveer 1 op de 100 vrouwen raakt ergens in haar forties en dus al vóór de gemiddelde leeftijd van 50 à 51 jaar, vervroegd in de overgang. Als je menstruatie definitief tussen je 40ste en 45ste stopt, zit je in de zogenoemde vervroegde menopauze. Maar gebeurt dat voor je 40ste, wat voor 1 op de 1.000 vrouwen geldt, dan heet het officieel prematuur ovariële insufficiëntie of prematuur ovarieel falen, POI of POF. Gynaecologe Michèle Leunen: ‘Veel vrouwen weten dit niet omdat ze de pil nemen en pas merken dat ze niet meer menstrueren als ze stoppen met de pil. Maar het kan ook dat je sowieso onregelmatige menstruaties hebt en bijvoorbeeld last krijgt van nachtelijk zweten, wat vapeurs blijken te zijn. Iets waar je op je 25ste niet aan denkt.’ Terwijl bij vrouwen boven de 40 geldt dat als ze een jaar lang geen menstruatie gehad hebben, ze definitief in de menopauze zijn (en dus niet meer in de overgang), geldt dat voor jongere vrouwen al als ze slechts vier maanden niet meer ongesteld geweest zijn én als uit een bloedafname blijkt dat hun LH- en FSH-hormonen verhoogd zijn. Oorzaken zijn jammer genoeg niet altijd te vinden. Michèle Leunen: ‘Tenzij je eierstokken beschadigd of verwijderd zijn vanwege een aandoening of behandeling met bijvoorbeeld chemo. Of als je een infectie gehad hebt die veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld het cytomegalovirus. Ook kan je vervroegd in de menopauze komen door genetische aandoeningen of bepaalde auto-immuunziektes. Maar meestal wordt er in zestig tot tachtig procent van de gevallen geen oorzaak gevonden. Wat bijzonder frustrerend is, zeker als je een kinderwens hebt. Sommige vrouwen kunnen een depressie krijgen. Want buiten het feit dat je niet meer vruchtbaar bent, kan je ook dezelfde klachten krijgen als iedere vrouw in de overgang, zoals vapeurs, nachtelijk zweten, vaginale droogte, pijn bij het plassen, vermoeidheid, humeurschommelingen en minder zin in seks. Bovendien heb je ook meer risico om botontkalking te krijgen.’ Extra zuur is dat er geen oplossing bestaat. Voorkomen kan je het niet. Het enige wat je kan doen, is gezond eten en leven. Weet in elk geval dat roken sowieso het risico gevoelig verhoogt om vroeger in de menopauze te komen. Nu stoppen dus! Michèle Leunen: “Ben je vervroegd in de menopauze en heb je nog een kinderwens, dan kan je overwegen om zwanger te worden via eiceldonatie. Je krijgt dan eicellen van een anonieme of gekende donor die met zaadcellen bevrucht worden en waarvan er een bij jou, na een hormonale behandeling, in je baarmoeder teruggeplaatst wordt. Heb je geen kinderwens, dan wordt hormonale substitutie aangeraden, omdat je door een tekort aan bepaalde vrouwelijke hormonen meer risico loopt om botontkalking en hart- en vaataandoeningen te krijgen. Die kan je beter blijven nemen totdat je ongeveer vijftig bent.”

Van 700.000 eicellen naar 1.000

Als meisje krijg je bij de geboorte 700.000 ‘primordiale follikels’ mee. In je puberteit zijn er daar nog maar 400.000 van over. Elke keer dat je een eisprong krijgt, gaan er tegelijkertijd duizenden follikels verloren. Zo heb je er op je 37ste nog maar ongeveer 25.000. Ben je vijftig, dan heb je er nog zo’n 1000.

Alles over (vervroegde) menopauze

