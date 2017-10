Voor foodies op dieet: Spaans bedrijf brengt 'light avocado' op de markt ND

Bron: BBC 0 thinkstock Toast avocado, nog steeds een hit op Instagram Fit & Gezond De avocado is nog steeds hip in het land der foodies, al schrikt het hoge vetpercentage sommigen wel af. Het Spaanse merk Isla Bonita speelt daar op in door een 'light versie' op de markt te brengen die 30% minder vet zou bevatten.

De avocado blijft waanzinnig populair, zo leren ons niet alleen de verkoopcijfers maar ook een snelle blik op Instagram. De groene vrucht uit Latijns-Amerika wordt door foodies onder meer aangeprezen omwille van de gezondheidsvoordelen, mede dankzij de gezonde vetten in de avocado. Toch onderschat je de caloriewaarde en het vetpercentage van de vrucht beter niet. Eén avocado is al snel goed voor 250 kcal en 23 gram vet.

Een bezorgdheid van de diëtende foodie, waar het Spaanse merk Isla Bonita slim op inspeelt. Eurobanan, de voedselproducent van het merk, bracht een nieuwe 'light' avocado op de markt die tot 30% minder vet bevat. Door de vruchten in Latijns-Amerika onder specifieke omstandigheden te laten groeien, krijg je een caloriearme variant. Deze avocadosoort heeft als extra pluspunten dat ze sneller zou rijpen en minder snel bruin wordt. Qua smaak zou hij volgens de producenten sappiger en milder zijn.

Om dat ook zelf te proeven, zullen we nog even geduld moeten hebben: de light avocado werd voorgesteld in Madrid en zal voorlopig enkel in Spanje worden verkocht. In tussentijd genieten wij zonder schuldgevoel van de volle versie. Wie een halve avocado als maatstaf neemt voor één portie, hoeft zich namelijk nergens schuldig over te voelen.