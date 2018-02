Voor eens en voor altijd: zo raak je verlost van een trillend ooglid Goed Gevoel

13 februari 2018

08u55 2 Fit & Gezond Je kent het vast wel: dat ongemakkelijke en vervelende gevoel als je ooglid plots onwillekeurig begint te trillen. Maar hoe komt dat en vooral, hoe raak je ervan af?

Waarom trilt je ooglid?

Een trillend ooglid is het resultaat van kleine spiertjes die onwillekeurig samentrekken en ontspannen. Je ziet en voelt het ooglid bewegen en dat kan best vervelend zijn. Zeker wanneer de trilling na enkele minuten niet vanzelf verdwijnt. De belangrijkste oorzaken van zo’n trillend ooglid? Stress, vermoeidheid en cafeïne.

Hoe raak je ervan verlost?

Om een trillend ooglid te vermijden, moet je de onderliggende oorzaken aanpakken. Dat betekent dus: zo weinig mogelijk stress, voldoende nachtrust en minder cafeïne. Als je de hele dag op een computerscherm moet staren, is het ook een goed idee om regelmatig een pauze te nemen. Gaat je ooglid toch plots onwillekeurig bibberen? Stop dan even met alles waar je mee bezig bent, sluit je ogen en neem eventueel een koud kompres. Droogte kan namelijk ook leiden tot spiertrekkingen. Werkt dit niet? Probeer dan eens zachtjes je oogleden te masseren. Houdt de trilling dagen of weken aan? Raadpleeg dan je arts.

