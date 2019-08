Voor eens en voor altijd: word je dik van de pil?

Nele Annemans

28 augustus 2019

13u47

Bron: Metro UK, Het Parool 0 Fit & Gezond De tijd dat condooms nog van darmen van schapen gemaakt werden en vrouwen citroensap gebruikten om het sperma te doden ligt gelukkig al een tijdje achter ons. De komst van de pil in de jaren 60 was dan ook ware opluchting voor menig vrouw. Toch heersen er nog heel wat taboes over de anticonceptiepil, met op kop dat je ervan aankomt. Maar klopt dat ook wel?

Eerder dit jaar bleek al uit onderzoek van de Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare (FSRH) dat het geen kwaad kan om je pil door te nemen en ook nu veegt de FSRH met zijn nieuwe richtlijnen een diepgeworteld taboe van tafel. Zij beweren namelijk dat vrouwen ongeacht het gebruik van een voorbehoedsmiddel zwaarder worden met de leeftijd. Volgens hen heeft het dan ook geen zin om de pil om die reden achterwege te laten.

“Vrouwen vertellen ons vaak dat ze geen pil willen nemen omdat ze bang zijn om aan te komen”, zegt dokter Sarah Hardman van FSRH. “Toch blijkt uit onderzoek dat vrouwen na verloop van tijd gemiddeld evenveel aankomen, of ze nu hormonale anticonceptie gebruiken of niet. Na het bekijken van alle beschikbare studies, kunnen we dan ook zeggen dat je niet aankomt van de pil.”

Dat vrouwen dachten dat ze aankwamen door pilgebruik komt door hoge doses hormonen die in de jaren 60 veel hoger waren dan nu. “Wel een factor 1.000 hoger dan nodig om de pil een effectief voorbehoedsmiddel te laten zijn”, vertelde hoogleraar Jaap Seidell daar al eerder over aan Het Parool. “Die hoge dosis leidde niet alleen tot een grotere kans op overgewicht, maar ook op een verhoogd risico op trombose en borstkanker.”

Nu zijn er daarentegen tientallen onderzoeken uitgevoerd naar het effect van de moderne, veel mildere, anticonceptiepil op het gewicht. Seidell: “Uit die onderzoeken blijkt dat die pil bij de meeste vrouwen geen gewichtstoename tot gevolg heeft. Sommigen ervaren wel een geringe gewichtstoename, maar die is meestal tijdelijk (enkele maanden) en is vaak het gevolg van het vasthouden van vocht. Veel vrouwen ervaren ook zonder het gebruik van de pil schommelingen in gewicht, eetlust en vochthuishouding gedurende hun menstruatiecyclus. De fluctuerende vrouwelijke geslachtshormonen hebben daar dus van nature een (meestal gering) effect op.”