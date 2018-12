Voor eens en voor altijd: veroorzaken concealer en foundation puistjes? Nele Annemans

02 december 2018

15u38

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond We weten niet hoe het bij jou zit, maar wij kunnen absoluut niet zonder onze twee beste vriendinnen, aka onze concealer en foundation. Maar al jaren gonst het van de geruchten dat make-up puistjes zou veroorzaken. Wij legden ons oor te luisteren bij dermatoloog Thomas Maselis om te horen hoe het nu echt zit.

“Als je vaak last hebt van acne, gebeurt het inderdaad dat foundation je talgklieren extra zal verstoppen”, bevestigt dokter Thomas Maselis, dermatoloog. “Foundation is namelijk fijn woestijnzand, opgelost in een heel vette zalf. Acne ontstaat als je talgklieren verstopt zijn. Als je dus op je huid een vette zalf smeert, werkt dat de verstopping van talgklieren in de hand.”

Jonge meisjes, maar ook volwassen vrouwen met acne, komen hierdoor vaak in een vicieuze cirkel terecht, zo stelt Maselis. “Ze smeren foundation op hun puistjes om die te camoufleren, maar daardoor verstoppen de talgklieren alleen maar meer. Daardoor krijgen ze weer meer acne, waarop ze weer meer foundation beginnen te smeren ... Daarom bestaan er tegenwoordig speciale foundations die minder vet zijn en de talgklieren minder verstoppen.”

Wie puistjes wilt camoufleren, gebruikt het best een los poeder. “Los poeder zal de talgklieren niet verstoppen en zal het ontstaan van acne bijgevolg niet extra bevorderen. Er bestaan ook BB-crèmes, die zijn verzorgend én camouflerend, maar de ene BB-crème is natuurlijk de andere niet. Je kan het best een product aanschaffen dat geen comedogene stoffen bevat, want het zijn die stoffen die puistjes veroorzaken.”