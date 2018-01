Voor eens en voor altijd: mag je die dikke haartjes op moedervlekken uittrekken?

Goed Gevoel

22 januari 2018

11u00 0 Fit & Gezond Je kent ze vast wel: die dikke, zwarte haartjes op moedervlekken. Maar is het gevaarlijk om die uit te trekken? Wij vroegen het aan onze dermatoloog.

Dokter Sandra Swimberghe, dermatologe: ‘Moedervlekken zijn ophopingen van pigment. Die vlekken bevatten dus veel meer melanine of pigment dan de huid ernaast en daardoor zijn de haren die erop staan ook veel donkerder. Door de vorming van melanine krijgen de haren ook een stuggere structuur. Zeker op grotere moedervlekken zijn die haren vaak heel stug en donker. Die haartjes zijn absoluut niet abnormaal. De hele huid heeft haarfollikels, en op die moedervlekken zijn ze door de melanine meer opgehoopt.’

‘Vroeger werd weleens gedacht dat het gevaarlijk was om die haartjes uit te trekken, maar eigenlijk kan dat geen kwaad. Er verandert namelijk niets aan de aard van de moedervlek door ze uit te trekken. Behaarde moedervlekken hebben in het algemeen al minder potentieel om kwaadaardig te zijn. Je kan ze dus zelf ook niet kwaadaardig maken door eraan te pulken. Uiteraard raden we niet aan om er elke keer met bruut geweld aan te prutsen, want zo ontstaan ontstekingen. Die ontstekingen maken de vlekken niet kwaadaardig, maar zijn natuurlijk niet goed voor de kwaliteit van je huid.’

Lees ook: voor eens en voor altijd: kan je van sproeten huidkanker krijgen?

‘Je kan de haartjes ook op verschillende manieren wegnemen. Je kan ze uittrekken met een pincet, maar je kan ze ook laten laseren. De haartjes definitief epileren is moeilijker, omdat er voor het laseren een belangrijk onderscheid moet zijn tussen de huid- en haarkleur. Dat onderscheid is minder groot op een moedervlek. Daarnaast kan je het haartje ook afscheren met een scheermesje. Ga ze dan niet te hardhandig te lijf, zodat je geen wondjes krijgt.’

‘Als je echt voorgoed van de haartjes af wil, moet je de moedervlek in haar geheel laten wegsnijden. Bij alle andere technieken komen de haartjes terug, omdat ze in de tweede laag van de huid zitten. Daarom heeft ook afschaven van de moedervlek weinig nut als je vooral de haartjes storend vindt. Want daarbij schraap je alleen de buitenkant van de huid weg, waardoor de haartjes opnieuw zullen verschijnen.'

Lees ook:

Dit is wat je elk jaar zou moeten doen voor je huid

3 dingen die je altijd door een dermatoloog moet laten controleren