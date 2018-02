Voor eens en voor altijd: daarom slaap je altijd zo slecht in een ander bed Goed Gevoel

15 februari 2018

13u32 0 Fit & Gezond Dommel jij de eerste nacht op vakantie ook altijd zo slecht in? Daar is volgens recent onderzoek een logische verklaring voor.

Waarom jij altijd zo slecht slaapt in een ander bed heeft – in tegenstelling tot wat je misschien zou denken – niets te maken met die o zo harde matras. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat vooral je hersenen de boosdoener zijn.

Zo zou je linkerhersenhelft actiever zijn dan normaal als je in een andere omgeving slaapt. De onderzoekers vermoeden dat dat komt doordat die op zijn hoede blijft voor mogelijk dreigend gevaar van de onbekende omgeving. Je linkerhersenhelft fungeert dus als een soort nachwaker. Bij de rechterhelft was daarentegen geen verschil te merken. En het is door dat verschil in activiteit tussen je twee hersenhelften dat je uiteindelijk slechter inslaapt.

Maar er is ook goed nieuws. Na een nachtje zijn je hersenen opnieuw gewend aan de nieuwe omgeving en dommel je weer in als een roosje.

