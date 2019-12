Voor de detox is er nu de pretox: is ontgiften voor de feestdagen een goed idee? Valérie Wauters

18 december 2019

Nog een kleine week vooraleer we weer aan de feestdis mogen plaatsnemen. Moet jij je broek spontaan een knoopje loszetten als je nog maar denkt aan alle eindejaardiners die er zitten aan te komen? Dan ben je zeker niet de enige. Wij vroegen aan twee voedingsdeskundigen of het een goed idee is om alvast even te pretoxen voor de feestdagen.

Het woord detoxen kende je vast al wel. De theorie achter detox- of ontgiftingskuren is dat je lichaam regelmatig een grondige schoonmaakbeurt kan gebruiken en gereinigd moet worden van afvalstoffen en gifstoffen, zeker na een periode van overdaad. Veelgebruikte methoden hiervoor zijn vasten, darmspoelingen en sapkuren (hoe (on) gezond dat is, lees je hier.).

Pretoxen werkt op een gelijkaardige manier, alleen gebeurt het niet nadat het kwaad (lees: overvloedig drinken en veel en vettig eten) geschied is, maar voor een periode van copieuze maaltijden en andere bachanalen. Even op de rem gaan staan en beperken wat er allemaal door het mondje gaat, is dat een goed idee? Wij vroegen het aan diëtistes Lotte Lemoine en Hella Van Laer.

“Natuurlijk is het interessant om ook vlak voor de feestdagen een gezond voedingspatroon na te streven”, zegt Lotte Lemoine. “Laat je dus niet op voorhand al volledig gaan, omdat je toch denkt dat het er binnen een weekje niet meer toe doet en dat alle moeite voor niets is. Wanneer je je al voor de feestdagen laat gaan, ga je sowieso een gewichtstoename in de hand werken. Streef dus naar een stabiel gewicht, ook in de aanloop naar de feestdagen.”

Daar is ook Hella Van Laer het mee eens. “Het is sowieso een goed idee om op voorhand al te beginnen met op je eten te letten. Elk pondje gaat immers door het mondje, en wat je nu al bespaart aan calorieën is alleen maar mooi meegenomen achteraf. Het kan ook absoluut geen kwaad om je lichaam op voorhand al even rust te gunnen, voordat je al die vettigheid die gepaard gaat met kerstfeestjes en co naar binnen werkt.”

Beide diëtistes leggen duidelijk de nadruk op een gezond voedingspatroon in de aanloop naar de feestdagen, en raden aan om extreme pretoxkuren (waarbij je dagenlang enkel maar sapjes drinkt bijvoorbeeld) te laten voor wat ze zijn. “Begin zeker geen extreme pretoxkuren of diëten”, zegt Lemoine. “Dat zal er alleen maar voor zorgen dat je tijdens de feestdagen zelf gaat overcompenseren voor alle voedingsstoffen die je gemist hebt. Het zorgt er ook voor dat je je gemakkelijker gaat overeten: je porties worden groter en je schept sneller nog een extra bordje op.” Daar is ook Van Laer het mee eens: “Gebruik je gezond verstand en val vooral niet van het ene extreem in het andere. Weet ook dat de supermarkt vol verborgen en minder verborgen verleidingen schuilt dezer dagen. Dat zorgt ervoor dat we veel sneller dan normaal ongezond en vettig eten in huis halen. Veel beter dan extreem te gaan pretoxen en sapkuren te volgen, is om gewoon bewust om te gaan met wat je eet.”

“Een gezond eetpatroon is superbelangrijk”, vult Lemoine aan. “Dat wil zeggen dat je probeert om drie hoofdmaaltijden per dag te eten, met tussendoor een stukje fruit of een yoghurtje. Probeer te kiezen voor vezelrijke voedingsmiddelen zoals volkorenbrood en voldoende groenten. Probeer ook om dagelijks 1,5 à 2 liter water te drinken. Bovendien is deze tijd van het jaar ideaal om te experimenteren met verschillende wintergroenten in de oven of om je tussendoortje te vervangen door een heerlijke kom warme soep.”