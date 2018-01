Volgens een studie overleven vrouwen eerder een apocalyps dan mannen TVM

Bron: Complex 8 Unsplash Fit & Gezond Moest er een apocalyps plaatsvinden, dan zouden meer vrouwen het kunnen navertellen dan mannen. Dat zegt althans een nieuwe studie van de universiteit van Southern Denmark. Vrouwen het zwakke geslacht? Bijlange niet.

De wetenschappers kwamen tot die conclusie nadat ze de belangrijkste periodes van hongersnood en plagen bestudeerd hadden in de afgelopen 300 jaar. Zo werden onder andere de sterftecijfers van de aardappelziekte die in Ierland halfweg de 19e eeuw een hongersnood veroorzaakte, de mazelenepidemie in IJsland in 1842 en 1882 en de Holodomor, de hongersnood onder Stalin die plaatsvond in Oekraïne in 1933, onder de loep genomen.

Wat bleek nu? Ongeacht leeftijd, (over)leefden vrouwen langer dan mannen tijdens deze periodes van rampspoed. Dat vrouwen gemiddeld langer leven dan mannen (in ons land worden vrouwen gemiddeld 83,16 jaar en mannen 78,55 jaar) is al langer geweten, maar het is de eerste keer dat bewezen wordt dat vrouwen zelfs mits een hongersnood of oorlog langer leven.

Baby

“Dat vrouwen langer leven, is zelfs al merkbaar als ze nog maar een baby zijn. Als je kijkt naar de sterftecijfers van baby’s doorheen de jaren, overleven meisjes moeilijke omstandigheden en pak meer in vergelijking met jongens,” aldus één van de auteurs van de studie.

