Volgens een nieuwe studie verhoogt 3 of meer eieren per week eten het risico op hartziektes en een vroege dood, klopt dat? TVM SV

20 maart 2019

14u48

Bron: CNN 0 Fit & Gezond Met eieren moet je oppassen, is ons altijd geleerd. Dat bevestigt nu ook een nieuwe studie van de Northwestern University Feinberg School of Medicine die zelfs stelt dat 3 of 4 eieren per week eten het risico op hartziektes en een vroege dood verhoogt in vergelijking met wie minder eieren eet. Eten we dan echt beter geen eieren meer? Wij vroegen het aan voedingsdeskundige Charlotte Vande Riviere.

“Eieren, en dan vooral de eierdooier, zijn een énorme bron van cholesterol,” schreef Victor Zhong, hoofdauteur en postdoc aan de Northwestern University Feinberg School of Medicine. In de studie die afgelopen week gepubliceerd werd in het medische tijdschrift JAMA, stellen Zhong en zijn collega’s dat één ei al 186 milligram aan cholesterol bevat. Veel als je weet dat je niet meer dan 200 tot maximum 300 mg per dag mag binnenkrijgen en eieren natuurlijk niet de enige bron van cholesterol zijn.

Voor deze studie onderzochten ze data van 6 Amerikaanse onderzoeken waarvoor in totaal meer dan 29.000 mensen werden gevolgd voor gemiddeld 17,5 jaar lang. In deze tijd werden 5.4000 cardiovasculaire aandoeningen vastgesteld, waarvan 1.302 fatale en niet-fatale beroertes, 1.897 fatale en niet-fatale hartstilstanden en 113 overlijdens door nog andere hartaandoeningen. Daar bovenop stierven nog 6.132 deelnemers aan verschillende oorzaken.

Door de gegevens te bestuderen, kwamen ze tot de conclusie dat wie 3 of 4 eieren per week eet, 6% meer risico loopt op hartaandoeningen en 8% meer risico heeft om vroeg(er) te sterven in vergelijking met wie geen of minder eieren eet. Verschillend met eerdere studies, hielden Zhong en zijn team ook rekening met de levensstijl van mensen, zoals lichaamsbeweging, roken en een ongezond eetpatroon. En voor het eerst werd de exacte vergelijking gemaakt tussen mensen met ongeveer dezelfde leeftijd, etnische achtergrond en levensstijl die wel eieren eten en zij die geen eieren eten. De onderzoekers menen dan ook dat deze resultaten accurater zijn dan die van andere studies.

Eten we dan beter helemaal geen eieren?

Voedingskundige Charlotte Vande Riviere nuanceert: “Dat eieren een belangrijke bron van cholesterol vormen, is een feit. Maar dat ze zonder twijfel gelinkt zijn aan een te hoge cholesterol, ook wel hypercholesterolemie genoemd, klopt niet. Eieren kunnen niet zonder meer een te hoog cholesterolgehalte veroorzaken. Hypercholesterolemie is namelijk vooral erfelijk. Dat betekent dat ongeveer 80% van de cholesterol door ons lichaam wordt aangemaakt, terwijl slechts 20% afkomstig is uit onze voeding. De hoeveelheid cholesterol die je inneemt via eieren heeft dan ook maar een beperkte invloed op het cholesterolniveau,” legt Vande Riviere uit.

Betekent dat dan dat we allemaal iedere dag een omelet naar binnen mogen werken? “De officiële voedingsrichtlijnen van België en Nederland schrijven maximaal 3 eieren per week voor, omwille van de limiet van 300 mg cholesterol per dag. Maar in de praktijk wordt beperking van de eierconsumptie alleen nog aangeraden voor risicogroepen. Dat zijn diabeten, mensen die erfelijk belast zijn of mensen die al een te hoog cholesterolgehalte hebben.”

Al moet je nu ook niet eieren à volonté gaan eten. “Om te bepalen of iets gezond of ongezond is moeten we het totaalplaatje bekijken. Daarmee bedoel ik dat we gaan kijken op maandbasis. Alles hangt af van wat er die week of maand nog gegeten wordt. Het eten van drie eieren per week sluit zich zeker aan bij een gevarieerde voeding. Eet je liever meer eieren, neem dan minder vette vleeswaren en kaas. Dat is meteen ook de reden waarom vegetariërs over het algemeen meer eieren mogen eten, tot 5 stuks per week. Zij krijgen in totaal namelijk minder verzadigd vet binnen.”

Conclusie

“Zoals bij alles in een gezonde levensstijl zijn de sleutelwoorden ‘variatie’ en ‘met mate’. Iemand die alle dagen een eitje eet en voor de rest vaak sport, niet rookt, een gezond gewicht heeft, een gevarieerde, gezonde en vezelrijke voeding tot zich neemt en verzadigde vetten zoals vette vleeswaren mijdt zal procentueel minder kans hebben om hypercholesterolemie en hart- en vaatziekten te ontwikkelen dan iemand die inactief is, rookt, overgewicht heeft, veel snoept maar wel zijn eierconsumptie beperkt.”