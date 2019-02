Volgens een nieuwe studie kun je medicijnen tot 4 jaar na de vervaldatum gebruiken, klopt dat? TVM

22 februari 2019

10u02

Bron: Daily Mail 0 Fit & Gezond Onderzoekers uit Antarctica beweren dat je de meeste medicijnen tot 4 jaar na de vervaldatum kunt gebruiken. Ze kwamen tot die conclusie nadat ze de stabiliteit van 5 verschillende vervallen medicijnen getest hadden. Wat het natuurlijk een kleinschalige studie maakt. Daarom controleerden we even bij Apotheek Van Vaerenbergh of dat ook daadwerkelijk klopt.

“Natuurlijk klopt dat niet,” steken ze bij de apotheek meteen van wal. “Zo ontaardt antibiotica bijvoorbeeld veel sneller, moet je ook zeker en vast geen vervallen anticonceptie gaan slikken en laat staan medicinale oogdruppels gebruiken die na opening zelfs maar één maand goed blijven.”

Toch is het ook niet zo dat je dood zult neervallen als je pakweg een verouderde pijnstiller slikt. “Medicijnen worden nooit zomaar giftig, al kan hun werkzaamheid wel afnemen. Dat komt doordat het actieve ingrediënt in medicatie geleidelijk aan afbreekt.” Of het nog nuttig is om zo’n pil te slikken, hangt vooral af van met welke soort medicatie je te maken hebt. Een pijnstiller zal 2 jaar na datum wellicht nog wel iéts doen, antibiotica niet.

“We gaan dan ook nooit onze klanten aanmoedigen om vervallen medicatie te slikken. Maar weet in ieder geval dat vanaf de kleur er anders uitziet, het zéker en vast niet meer goed is.”

eMedExpert somde 2 jaar geleden onderstaand lijstje medicatie op, waarbij je de houdbaarheidsdatum sowieso moet respecteren. Twijfel je? Aarzel dan niet om je dokter of apotheek te contacteren.

- Medicijnen tegen epilepsie

- Antibiotica

- Medicatie tegen trombose, cholesterol of bloedstollingsproblemen

- Geneesmiddelen met nitroglycerine

- Medicatie tegen hart- en vaatziekten

- Medicatie om bloeddruk onder controle te houden

- Medicatie voor astma of ademhalingsproblemen

- Anticonceptiva

- Medicijnen bij schildklierproblemen

- Insuline

- Adrenaline

- Oogdruppels