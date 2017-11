Volgens artsen is longkanker wél op te sporen nog voor de ziekte kan uitzaaien TVM

10u50

Bron: AD/Telegraaf 1 Thinkstock Fit & Gezond In België is longkanker de op één na meest voorkomende kanker bij mannen (na prostaatkanker) en de derde kanker bij vrouwen (na borstkanker en dikkedarmkanker). Omdat de meeste longkankers geen symptomen veroorzaken in een vroeg stadium, wordt de ziekte vaak pas (te) laat ontdekt. Acht Europese longartsen zeggen nu dat ze de kanker wél in een zeer vroeg stadium kunnen ontdekken. Zij pleiten voor landelijke bevolkingsonderzoeken met CT-scanners onder risicogroepen.

In België krijgen elk jaar zo’n 7.000 mensen longkanker, in de EU gaat het jaarlijks om 270.000 mensen. Wereldwijd sterven maar liefst 1,7 miljoen mensen per jaar aan de ziekte. Het is daarmee de meest dodelijke kanker, amper 10 procent van de mensen die de diagnose krijgt, leeft vijf jaar na de diagnose nog.

“Vroege opsporing van longkanker zal de torenhoge sterfte onder longkankerpatiënten drastisch verminderen", zeggen 20 vooraanstaande kankerspecialisten, waaronder acht uit Europa, nu in vaktijdschrift The Lancet Oncology. Opvallend omdat longkanker vaak pas in een laat stadium ontdenkt wordt. Symptomen in een vroeg stadium zijn een aanhoudende hoest, pijn in de borst, kortademigheid, heesheid, bloedfluimen en gewichtsverlies. Vaak niet meteen symptomen waarvoor je naar de dokter trekt, ook al omdat er veel minder erge ziekten zijn met gelijkaardige symptomen.

Kleine operatie, geen chemo

De invoering van longkankerscreening zal alleen al in bijvoorbeeld Nederland elk jaar 2.000 tot 2.500 mensenlevens kunnen redden, zegt hoogleraar radiologie, prof. dr. Matthijs Oudkerk van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in De Telegraaf. “Vroege ontdekking betekent volledige genezing voor ruim 80 procent van de patiënten, op basis van bekende overlevingsgetallen voor deze longkanker-stadia.”

Al jaren zoeken longkankerspecialisten naar oplossingen om de zeer dodelijke ziekte vroeger op te sporen. Als je mensen met een verhoogd risico – zware (ex)rokers ouders dan 50 jaar – screent met een CT-scanner, kan de ziekte opgespoord worden nog voor er uitzaaiingen plaatsvinden. De tumor kan dan met een redelijk kleine operatie verwijderd worden, zonder dat er bestraling of chemotherapie nodig is.