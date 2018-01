Voetbalmoeder over ongezonde snacks in voetbalkantine: "Mijn zonen worden vet in plaats van fit" Bieke Cornillie

12u16 1 Florian Van Eenoo photonews Jonge voetballertjes moeten de kans krijgen op gezonde alternatieven in de voetbalkantine. Arta, Arthur, Senn en Rune poseren graag voor onze krant. Fit & Gezond “Mijn zonen worden vet in plaats van fit!” TVL-journaliste Annemie Ramaekers - en voetbalmoeder van twee - trekt in een column van leer tegen de cola, pizzapunten en chips die na de match gulzig verorberd worden in de kantine na de match. “Terechte kritiek”, zegt de sportdiëtist. “Niet die vettigheid op zich, maar vooral de timing is verkeerd.”

“Ik stuur mijn kids naar de sportclub om iets aan hun conditie te doen. Niet om hen dikker naar huis te zien komen dan dat ik hen heb zien vertrekken.” Dat schrijft TVL-journaliste Annemie Ramaekers in een column voor lifestyleblad Chapeau Magazine. Ramaekers, 'soccer mom' van twee zonen, trekt ten strijde tegen de fastfoodketen die de voetbalkantine tegenwoordig steeds meer is geworden. “Officieel heet het 'broodjes smeren', om de zoveel weken zorgen voor een hap na de match. Een taak die ik au sérieux neem en zo goed en gezond mogelijk vervul. Lees: een mix van witte én grijze sandwiches, rijkelijk belegd met kippenwit of meesterlijk ham. Blijkt dat ik de minst coole cateraar van de U13 en U15 ben.”

Wat nog crimineler is voor een vereniging die zich een 'sportclub' noemt, zijn de échte limonade en de échte cola. Goed voor vijf klontjes suiker per glas.” Voetbalmoeder Annemie Ramaekers

Wat die andere voetbalmama's en -papa's dan zo cool maakt? “Hou u vast: dozen pizza, hotdogs, nummers 35, 73,158 en 233 van de afhaalchinees, frangipanes, madeleinekes en chocoladebroodjes, ja, zelfs frieten. Wat nog crimineler is, toch voor een vereniging die zich een 'sportclub' noemt, zijn de échte limonade en de échte cola. Goed voor vijf klontjes suiker per glas.”

Opbrengst voor de club

Ondertussen bieden ze bij de club van de zonen Ramaekers al gezonde tussendoortjes aan. Bij KSK Kasterlee doen ze het al een tweetal jaar gezond. Daar hebben ze een fitcoach en dachten ze er zelfs even aan om de pintjes van de kantinekaart te schrappen tijdens de jeugdmatchen. "Maar daar zijn we van afgestapt, want dan zouden we geen volk meer in de kantine hebben", zegt voorzitter Agnes Smans. "Opbrengst is belangrijk voor jeugdclubs. Maar ook al blijven de chips en cola populair, onze jeugd krijgt tijdens de rust een stuk fruit. De ouders hebben een beurtrol om de fruitbox te vullen."

Mochten gezonde snacks niet verlieslatend zijn, boden we ze wel aan. Jan Huyghe (Dosko Beveren)

Maar in de meeste kantines en kleedkamers gaat het dus zo: cola kopen met hun gekregen bonnetje. En een zakje paprikachips en een Bifi-worst met de twee euro die ze nog meekregen van moeder en vader. Bij Dosko Beveren bijvoorbeeld, is dat niet anders. "Niet dat we pizza of croques geven, maar al die dingen zijn wel in de kantine te koop. En neen, dat zijn geen ideale sportmaaltijden", zegt Jan Huyghe van Dosko Beveren. "Dat beseffen we, maar alles wat verkocht wordt, is puur om de club te doen rondkomen. Mochten gezondere snacks niet verlieslatend zijn, dan deden we het sowieso."

Hetzelfde verhaal bij SKV Zwevezele: "Onze spelertjes krijgen een bonnetje. Kopen ze daar dan een cola mee of een water, dat ligt in hun handen. De ouders spelen daar een grote rol in", vindt Lieven Huys. "In de kantine is dat moeilijk, maar waar leg je de grens? Moet je dan alcohol voor ouders ook verbieden? En als we fruit zouden aanbieden in de kantine, moeten we dan 20 of 100 stuks voorzien? Niet makkelijk."

Af en toe zondigen

En wie dacht dat er bij de jeugdreeksen van eersteklasseploegen enkel watertjes en appels over de toonbank gingen, heeft het verkeerd. "Jongetjes van 7 en 10 mogen toch wel eens zondigen", merkt Peter Van den Abeele, jeugdcoördinator van AA Gent op. "Wie zegt dat het ooit profvoetballers zullen worden? Dan hebben ze voor niets hun hele jeugd geleefd als monniken. Neen, ik ben er mild in. Al houden wij wel hun gewicht in de gaten. En vanaf hun puberteit zijn we wel streng, maar dat hoort nu eenmaal bij de opvoeding van een topsporter."

Ik ben de laatste om chips of pizza te verbieden, maar spaar die vettige uitzondering voor een gezellige vrijdagavond met het gezin voor de televisie. Sportdiëtiste Stephanie Scheirlynck

Niet dat die vettigheid na de match alle inspanningen van daarvoor meteen teniet doen, maar de kritiek van Ramaekers is wel terecht, vindt sportdiëtiste Stephanie Scheirlynck, die onder meer Nafi Thiam, Wout Van Aert, Greg Van Avermaet en de voetballers van Anderlecht begeleidt. “Niet die chips of cola op zich zijn het probleem- als sportende kinderen al niet eens mogen zondigen, wat dan met deze die elke dag Fifa-spelend in de zetel hangen, nietwaar?-, wél de timing”, zegt ze.

“Ik ben de laatste om chips of pizza te verbieden, maar spaar die vettige uitzondering voor een gezellige vrijdagavond met het gezin voor de televisie. Voor, tijdens en na de match hebben ze krachtvoer nodig om hun energievoorraad terug aan te vullen. Koolhydraten en eiwitten, brand- en bouwstoffen. Hoeft dat per se fruit te zijn? Helemaal niet dus. Serveer melk, pannenkoeken, rijsttaart, broodpudding, wafels... Gezond en voedzaam kan perfect lekker zijn ook.”