Voel je je down of ongemotiveerd? Dit kan misschien de oorzaak zijn Valérie Wauters

07 juni 2019

08u56

Bron: Mind Body Green Fit & Gezond Dat ons humeur en motivatie door verschillende factoren wordt bepaald is al lang geen geheim meer. Volgens nieuw onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers van Emory University, blijkt dat ontstekingen in ons lichaam ook een invloed hebben op onze mentale staat.

Het dopaminesysteem in onze hersenen (tevens de motor achter onze motivatie en ons geluksgevoel) wordt direct beïnvloed door ontstekingen in ons lichaam. Chronische, laaggradige ontstekingen, om precies te zijn.

De wetenschappers achter het onderzoek stellen dat het verband tussen dopamine, de ontstekingen in ons lichaam en ons geluksgevoel een soort van adaptief mechanisme is, dat ons lichaam helpt om energie te besparen. In mensentaal: wanneer ons immuunsysteem verhoogt -als gevolg van de ontstekingen in ons lichaam- reageert ons lijf door minder dopamine aan te maken en zo energie te besparen. Het gevolg daarvan? Door een gebrek aan dopamine voelen we ons ongemotiveerd en ongelukkiger.

“Wanneer je lichaam een infectie bestrijdt of een wond geneest, hebben je hersenen een mechanisme nodig dat ervoor zorgt dat je niet teveel energie verbruikt”, aldus Michael Treadway, hoofddocent van Emory’s psychologiedepartement en tevens één van de onderzoekers achter de studie. “We hebben nu sterk bewijs dat suggereert dat het immuunsysteem het dopaminesysteem verstoort.” Meteen ook de reden waarom personen die last hebben van chronische ontstekingen zich vaak lusteloos voelen en geen zin hebben om activiteiten te ondernemen die energie vergen.

Wetenschappers zijn van plan meer onderzoek te doen naar deze theorie, omdat ze grote implicaties zien voor de behandeling van psychiatrische stoornissen. In het bijzonder hopen ze meer inzicht te krijgen in hoe ontstekingen in het lichaam bijdragen aan motivationele stoornissen bij mensen met depressie, schizofrenie en andere medische aandoeningen.