Voedingssupplementen verkopen als zoete broodjes: “Ronduit absurde trend”

Een pilletje om de mentale focus te bevorderen, een poedertje om de spijsvertering te vergemakkelijken of een kauwtablet voor een sterk beendergestelsel: geen probleempje of het kan worden opgelost met een voedingssupplement, zo lijkt het.

De verkoop van vitamines en aanverwanten ging de voorbije jaren door het dak: in vergelijking met 2017 belanden er bij de online apotheek NewPharma 62% meer in het winkelmandje van de klanten. Het populairst zijn magnesium (+62%), pre- en probiotica (+53%) en vitamine D (+91%). Daarna volgen omega-3, calcium, ijzer, zink en jodium. En nu het jaareinde in zicht is, zetten we nog een extra spurtje in: NewPharma verwacht het laatste trimester een stijging van 20% in de verkoop tegenover dezelfde periode vorig jaar. “De redenen voor die groei zijn voornamelijk seizoensgebonden kwaaltjes zoals vermoeidheid of winterblues, maar ook stress voor examens”, zegt Aline Légipont, hoofdapothekeres bij NewPharma.

Waarom doen supplementen het zo goed?

“Mensen gaan tegenwoordig bewuster om met hun gezondheid”, zegt Légipont. “We hechten veel meer belang aan de inname van de juiste stoffen. Kijk maar naar de invoering van de Nutri-score (een code op etenswaren die aanduidt hoe (on)gezond een product is, red.). “Nu chronische ziekten als obesitas, diabetes en cardiovasculaire aandoeningen in permanente opmars zijn, lijkt de Belg meer op zijn voeding te letten. We eten veel ‘ultrabewerkte’ dingen en hebben zo geen idee van wat we eigenlijk naar binnen spelen.” Volgens Légipont heeft de Belg daardoor een tekort aan onder meer vitamines D en E, omega 3, aminozuren en mineralen zoals jodium en magnesium.

Is dat allemaal wel nodig?

Voedingsdeskundige Patrick Mullie noemt de stijgende supplementenverkoop “een ronduit absurde trend”. “Mensen consumeren supplementen alsof het snoep is. Het zijn Amerikaanse toestanden. Eerst was vitamine C populair, dan was het een tijdlang vitamine E. En nu koopt iedereen vitamine D. Het is duidelijk een hype.”

Nochtans hoéven de meeste mensen het niet in te nemen, zegt Mullie. “Het is heel eenvoudig: stelt de dokter een tekort vast, dan moet je een supplement innemen. Als je niets aan de hand hebt, dan moet je dat niet doen. Waarom zou je je geld verspillen aan die dingen als je toch al gezond bent? Als je niet rookt, genoeg beweegt en evenwichtig eet, heb je al vaak veel minder last van tekorten. Op een paar uitzonderingen na, uiteraard. Zo hebben meisjes in de puberteit vaak een ijzergebrek, zwangere vrouwen hebben nood aan foliumzuur.”

Zijn er ook risico’s?

Vitamines klinken onschuldig, maar kunnen ook echt een gevaar vormen voor de gezondheid. “Met een uitzondering op wateroplosbare vitamines zoals vitamine C”, nuanceert Mullie. “Een teveel daaraan is niet schadelijk: alles wat je te veel naar binnenspeelt, plas je er gewoon weer uit. Maar de vetoplosbare vitamines — A, D, E en K — kunnen je lichaam wel degelijk vergiftigen.”

“Als je langdurig een teveel aan vitamines neemt, is het risico groot dat je ziektes ontwikkelt”, zegt Aline Légimont. “Te veel vitamine B6 — wat in vlees, vis en eieren voorkomt — kan bijvoorbeeld leiden tot de aantasting van het zenuwstelsel. Te veel antioxidanten, die vaak in bessen voorkomen, kunnen op lange termijn giftig zijn en ontstekingen veroorzaken.”

Wat zit er in die supplementen?

“Er zijn geen echte spelregels voor. Er worden nauwelijks klinische studies en tests uitgevoerd, dus zul je nergens lezen dat ze bijvoorbeeld alzheimer genezen”, zegt Mullie. “Wél zullen ze het suggereren, door te zeggen dat het ‘goed is voor het geheugen’. Ook zul je online moeten opletten dat je niet op eender welke website koopt, maar dat is gewoon een kwestie van gezond verstand.”