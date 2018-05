Voedingsprofessor Patrick Mullie :"50 gram suiker per dag is maximum om gezond te zijn" Kristel Mauriën

26 mei 2018

11u10 0 Fit & Gezond Dat we met z’n allen (veel) te veel suiker eten, is bekend: gemiddeld 100 gram per dag en viermaal z o veel als goed voor ons is, aldus de wereldgezondheidsorganisatie. «Suiker zit bijna overal in, maar dat beseffen we niet», aldus professor Patrick Mullie.

«Voor mijn grootouders was het heel duidelijk: als zij suiker aten, hadden ze het zélf verwerkt in een gerecht», steekt voedingsexpert Patrick Mullie (VUB) van wal. «Mijn grootmoeder wist perfect hoeveel suiker er zat in de wafels die ze bakte, maar wie kan dat vandaag nog zeggen? Omdat het bijzonder goedkoop is, is suiker enorm populair in de voedingsindustrie. Het zit in bijna alles verwerkt, zelfs in ketchup. En omdat we veel gerechten niet meer zelf bereiden, weten we niet meer hoeveel we ervan eten. Het wordt bovendien vaak samen met vet aangeboden, zoals in choco: een combinatie waar we verzot op zijn. Het is een smaak die een veilig gevoel geeft, waardoor we het graag consumeren.»

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN