Voedingscentrum waarschuwt: sportdrankjes zijn niet altijd goed voor lopers Ellen den Hollander

20 juli 2018

08u34

Bron: AD 0 Fit & Gezond Mensen die van plan zijn om een marathon te lopen (of een andere inspanning te leveren), moeten goed opletten op wat zij drinken. Het Rode Kruis heeft gezegd dat een bouillon of een sportdrankje drinken goed is, maar het Voedingscentrum waarschuwt dat niet alle dranken aan te raden zijn met dit warme weer.

"Het advies van het Rode Kruis kon in onze ogen iets scherper en duidelijker", laat woordvoerder Jasper de Vries van het Nederlandse Voedingscentrum weten. "Omdat er een belangrijk verschil zit tussen sportdrankjes en het effect ervan op je lichaam. Zeker bij warm weer en inspanning is dit relevant."

Sportdrankjes kunnen soms handig zijn, erkent De Vries. Maar ze zijn eigenlijk niet nodig als je iets eet uit de Schijf van Vijf, zoals een boterham met kaas. Zeker energiedranken en vruchtensappen niet.

Het belangrijkste voor de lopers is: hun vochtbalans op peil houden. Wie gezond eet, krijgt op die manier voldoende zout en vocht binnen. Simpel gezegd: neem een volkorenboterham met een plak kaas. En drink water. Maar: niet te veel. Als je te veel water drinkt, wordt je bloed dunner en minder zout. Eten en drinken en koelen (water over je hoofd gieten of pet nat maken) moeten hand in hand gaan.

Overbodig

Sportdranken zijn dus overbodig. Wie er toch een kiest, moet bedenken dat er grote verschillen zijn. Sportdrankjes kan je onderverdelen in hypotone, isotone en hypertone dranken. In deze dranken zitten suikers en zouten. Neem je een sportdrankje, kies dan voor de hypotone of isotone versie, adviseert het Voedingscentrum daarom. "Deze worden sneller in het bloed opgenomen dan hypertone dranken."

Klotsende buik

Hypotone of isotone sportdranken bevatten minder koolhydraten per milliliter en worden daardoor sneller in het bloed opgenomen. Hypertone sportdranken bevatten meer dan 8 gram koolhydraten per 100 milliliter, waardoor het vocht langer in de maag blijft zitten. "Hierdoor kan je het vocht en de koolhydraten niet goed gebruiken tijdens het sporten", aldus het Voedingscentrum. "Maar heb je ook kans op een klotsende buik en andere maag- en darmklachten." Op het etiket van sportdranken staat aangegeven om welke soort drank het gaat.

Bij feesten hoort alcohol, vinden veel mensen. Maar wees daarmee voorzichtig, zegt De Vries. "Alcohol heeft een vochtuitdrijvend effect. Door alcohol verlies je meer vocht dan je binnenkrijgt, waardoor je juist sneller uitdroogt. Zeker met warm weer raden we daarom aan voorzichtig te zijn met alcohol. Als je toch alcohol wilt drinken, dan kun je het beste naast ieder glas alcohol een glas water drinken."



Meer informatie over voeding en sporten is te vinden op de site van het Voedingscentrum.