Voeding met extra proteïnen in eten om spieren te kweken, heeft dat wel zin? TVM

03 mei 2018

07u33

Bron: RTL 2 Fit & Gezond Het aanbod aan voeding met extra proteïnen in wordt steeds uitgebreider in de supermarkt. Vooral bij wie extra spieren wil kweken en veel sport, zijn de producten populair. Volgens de Nederlandse voedingsdeskundige Jaap Seidell hebben ze echter totaal geen nut en is het gewoon een slimme marketingtruc om meer te verkopen.

Proteïnen of eiwitten zijn belangrijk, omdat ze spier herstellend zijn en je anderzijds geen spieren kunt opbouwen zonder deze zogenaamde 'bouwstenen'. Je vindt ze vooral in eieren en vlees, maar ook in vis, Griekse yoghurt, tofoe en pompoenpitten bijvoorbeeld. Tegenwoordig winnen artificiële eiwitshakes en producten met extra proteïnen in echter ook aan populariteit. En dan niet alleen bij bodybuilders maar ook onder gewone sportievelingen. Door bijvoorbeeld roomijs, kokoswater of repen met extra proteïnen in naar binnen te werken, hopen ze sneller spieren te ontwikkelen. Al heeft dat weinig zin volgens voedingsdeskundige Jaap Seidell.

Uit dagelijkse voeding halen we namelijk al voldoende eiwitten, schrijft hij in zijn nieuwste boek ‘Jongleren met aandacht’. “De gemiddelde man van 85 kilo heeft ongeveer 68 gram per dag nodig, maar krijgt gemiddeld 95 gram binnen. Een vrouw van 70 kilo heeft 56 gram nodig, maar krijgt 68 gram binnen. Trap dus niet in de val van de producten met extra proteïnen in. Het is onzin en geldklopperij,” aldus Seidell aan RTL.

Alleen wie meerdere keren per dag intensief sport, heeft volgens de voedingsdeskundige baat aan deze voedingsmiddelen. Gelukkig is te veel proteïnen binnekrijgen niet schadelijk, tenzij je over de 150 gram per dag gaat. “Maar nodig heb je het in ieder geval niet.”