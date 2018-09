Waarom je eten beter smaakt op een wit bord Aiko van Hooijdonk

24 september 2018

Over smaak valt niet te twisten. Zo luidt het gezegde, maar onderzoeken tonen aan dat er meerdere factoren zijn die invloed hebben op je smaakbeleving.

Je bestek: Wetenschappers concludeerden dat yoghurt als voller en duurder werd ervaren wanneer het met een lichtere plastic lepel werd gegeten in vergelijking met kunstmatig gewogen lepels. Hiernaast is ook de grootte van je bestek van invloed op je smaakbeleving, maar dit heeft te maken met het verwachtingspatroon. Kleine lepels worden namelijk vooral gebruikt voor desserts en dus kan een verwachting zijn dat het eten met een kleine lepel zoeter zou zijn dan eten van een grote eetlepel. Deze wordt namelijk vooral gebruikt voor hartige gerechten, zoals soep.

De muziek waar je naar luistert: Onderzoek uit 2011 wees uit dat muziek impact heeft op ons vermogen om de smaak van eten en drinken waar te nemen. De onderzoekers ontdekten dat zoete en zoute smaken minder intens waren als er luidere muziek werd afgespeeld.

Het taalgebruik op de menu-kaart: De menukaart is van invloed op de smaak, maar ook hoeveel een gerecht besteld wordt. Voor een studie werd een gerecht omschreven als een 'sappige Italiaanse filet' in plaats van de gebruikelijke 'filet'. Dit resulteerde in een stijging van 28 procent in verkoop. Hiernaast werd de 'sappige Italiaanse filet' ook als smakelijker beoordeeld, hoewel het recept hetzelfde was.

De kleur van je bord: Deelnemers van een Spaanse studie gaven namelijk aan dat aardbeienmousse op een witte bord als meer smaakvol en zoet werd beoordeeld dan aardbeimousse op een zwarte bord.

De kleur van je bord heeft niet alleen een effect op je smaak, maar ook op je eetgewoonten. Wil je afvallen? Dan doe je er goed aan om je eten te presenteren op een rood bord en je drinken in een rood flesje. Een studie uit 2012 stelde namelijk vast dat de kleur rood de consumptie van snacks en frisdranken vermindert.

De kleur van je eten: De kleur is van invloed op de smaak, zo ondervonden ook 54 wijnproevers. Zij werden namelijk in de luren gelegd tijdens de jaarlijkse Amorim Academy in Bordeaux, waar rode wijnen worden beoordeeld door wijnproevers. Voor zijn proefschrift deed de Fransman Brochet ook mee. Zijn rode wijn was eigenlijk een witte wijn die kunstmatig rood was gemaakt met een geurloze kleurstof. De wijn werd beoordeeld en beschreven als een rode wijn door het panel. Hij concludeerde dat de visuele eigenschappen onze smaak- en reukzintuigen omzeilen.

Verpakking. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit lieten zien dat felgekleurde verpakkingen aantrekkelijker worden gezien dan fletsere kleuren. Als een magere rookworst uit een felrood zakje lekkerder smaakt dan een vettere, dan kunnen producenten gemakkelijker hun gezondere producten verkopen, is de gedachte.