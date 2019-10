Voedselwaakhond foodwatch bezorgd over mogelijke kankerverwekkende stoffen in babymelk AW

24 oktober 2019

19u27

Bron: Belga 6 Voeding & Beweging De Europese voedselwaakhond foodwatch maakt zich zorgen om minerale olieresten in babymelk. Die zouden eventueel kankerverwekkend kunnen zijn en horen er eigenlijk niet in voor te komen, zelfs niet in zeer geringe hoeveelheden, aldus de organisatie.

De waakhond liet laboratoriumanalyses uitvoeren bij producten in Frankrijk, Nederland, en Duitsland, waarvan de resultaten vandaag werden gepubliceerd. Er werden volgens foodwatch zogenoemde "aromatische bestanddelen van minerale oliën" gevonden die "vermoedelijk kankerverwekkend" zijn.

Al vier jaar lobbyt de organisatie om beleidsmakers te overtuigen van maximumgehaltes voor minerale oliën in voedsel. "Juist bij zeer jonge kinderen die gevoelig zijn voor schadelijke stoffen zou het voorzorgsprincipe moeten gelden", stelt foodwatch. Verpakkingen zijn vaak de boosdoeners: die kunnen op basis van oud papier oliën van drukinkt bevatten die op voedsel kunnen overgaan.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zegt niet in te grijpen, omdat de huidige normen voor de producten daarvoor geen houvast bieden. Liesbeth Van de Voorde, woordvoerster van het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) verwijst onder meer naar een studie van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) over de risico's van de aanwezigheid van MOH's in levensmiddelen. Hieruit bleek dat een aantal componenten uit deze mengsels potentieel een risico kunnen inhouden voor de volksgezondheid. Er zijn aanwijzingen dat de verzadigde koolwaterstoffractie (MOSH) kan opstapelen in verschillende weefsels en organen, wat tot mogelijke gevolgen voor de gezondheid zou kunnen leiden. Verder bleek dat de aromatische koolwaterstoffractie (MOAH) kankerverwekkend en genotoxisch (of mutageen) zou kunnen zijn.

Actiedrempels

Op Europees niveau is inmiddels aanbevolen dat de lidstaten de aanwezigheid van minerale olie in levensmiddelen zouden nagaan. Voor ons land wordt door Sciensano een wetenschappelijk onderzoeksproject uitgevoerd over de migratie van minerale olie uit kartonverpakkingen. Het Wetenschappelijk Comité heeft in een advies voor de verzadigde minerale olie koolwaterstoffractie (MOSH) actiedrempels tussen 5 en 150 mg/kg per levensmiddel voorgesteld. Indien er wordt vastgesteld dat de hoeveelheden aan MOAH of MOSH boven de voorgestelde actiedrempels liggen, moeten zij de nodige maatregelen nemen om de bron van de contaminatie te achterhalen en alles in het werk stellen om de contaminatie weg te werken.

De actiedrempels zijn echter tijdelijk en richtinggevend in afwachting van een geharmoniseerde Europese aanpak. Er geldt dus geen notificatieplicht.